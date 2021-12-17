極品正妹來了！一名網友PO出正妹照片稱她有點蒜鼻，但不少人看見正妹姣好的身材後，忍不住笑回說，有這樣的身材誰還會注意蒜鼻？而且鼻子是財庫，大點有福氣。隨後也有網友肉搜出正妹的IG，才知道原來她是健身教練，常發文分享自己的生活，幾乎每張照片都辣到讓人流鼻血。

一名網友昨在PTT上分享一名正妹的照片說「有點蒜鼻」，只見她擁有濃眉大眼，臉上掛著燦爛的笑容，看起來十分陽光可愛，且身材也非常驚人。

不少網友直呼，「目光都聚焦在脖子以下了，到底有誰會注意到蒜鼻啦？」、「大家都有奶便是娘，那不是問題」、「極品正妹」、「這個身材就算是佛地魔鼻，大家也可以吧」、「身材超完美」。另也有許多網友認為，鼻子是財庫，大點好吧！而且這樣至少證明沒有整型，長得很可愛。

另也有網友神出正妹本人IG，才知道正妹叫作Amanda，是名健身教練，常發文分享自己健身和出遊的畫面。其中一篇貼文分享了比基尼照片，只見她驚人的乳量完全藏不住，側面照顯示出纖腰與翹臀，讓不少人看了大嘆，要流鼻血了！也太辣了吧！