金曲歌王王力宏和小10歲李靚蕾結婚8年，育有2女1子，近年兩人頻傳婚變，日前王力宏終於親口證實兩人已經在辦理離婚，但對於贍養費和扶養權問題保密。而李靜蕾嫁作天王嫂後，常在IG分享與甜心主播侯佩岑與陶喆嬌妻江佩蓉的好感情，或許是知道好姊妹離婚消息曝光，侯佩岑昨(16日)也語帶深意的在IG發文。

王力宏8年前感恩節閃電拋出婚訊，透露是在父母親結婚紀念日當天和李靚蕾登記結婚，兩人婚後常大方同框曬恩愛，逢年過節也會邀親友來家中聚會，但近年兩人同框數變少，疑似感情生變，但當時經紀人回應王力宏夫妻在IG有互動，也會互相按讚。

王力宏與李靚蕾8年婚姻告終。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

然而近日，週刊報導，王力宏與李靚蕾已經離婚，且李靚蕾去年10月發文說：「旅途就是終點」，似乎也在暗示婚姻目前狀態，對此，經紀人起初表示根據自己的了解，兩人沒離婚，但下午王力宏就親自發文解惑，認了自己在婚姻中有不足的地方，兩人已經辦理離婚，但永遠都會是家人。

侯佩岑發文。（圖／翻攝自houpatty IG）

而李靚蕾的IG上雖然近年少了王力宏，但仍常看到她和侯佩岑、陶喆太太江佩蓉聚會慶生的照片，被網友讚是最美閨密，李靚蕾和王力宏證實離婚後，昨侯佩岑曬出自己美照，寫下：「願我們都能安之若素，靜好如初」，更下Hashtag說：「freedom」、「peace」、「beyou」，看似隔空祝福好姊妹恢復單身後一切都好。