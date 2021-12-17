繼台北市中正區防疫旅館出現2位新冠肺炎確診個案「住隔壁」後，桃園防疫旅館昨(16日)也爆發群聚，整棟樓有8人確診，期中4人同一感染源。消息曝光引發大批網友討論，不少人說「7+7才剛開始，就出現防疫旅館群聚，若不察再放回社區，堪慮」、「防疫地區都還會群聚感染，還有哪裡是安全的，時中？」

該家防疫旅館靠近桃園火車站，大批消毒人員昨全副武裝進駐清消，並動用多輛遊覽車協助撤離。醫療應變組副組長羅一鈞表示，因案16851為大陸返台的旅客，在自主健康管理第7天快篩陽性，採檢也確診，因此回溯去追防疫旅館，發現同樓層有共有6人確診，其中有4人基因序列結果，確定為S基因；而全棟旅館共有8名確診個案。

消息曝光後，引發網友討論，有網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》、《批踢踢》相關新聞留言，其中《Yahoo新聞》有近600則留言，不少網友都表示「又是桃園，這一次又要推給誰了？」「放心啦，到時候交給校正回歸就可以了啦」、「是不是要改變7+7作法 這樣好危險耶」、「安啦，不管幾個確診，通通列入境外，默默帶過、粉飾太平就好了」、「這才專案開始第幾天啊，就要開始爆了？」「拜託別又來了」、「7+7會不會成破口，有沒有會議紀錄，3+11負責到哪去了」。

由於今年才發生諾富特飯店群聚，當時實施防疫旅館總體檢，如今再發生防疫旅館群聚，是否沒落實體檢？陳時中說，地方有不定期查核，現將全面查核一次。陳時中也宣布加強4大防疫作為，包括增加採檢次數、有症狀即採檢、查核防疫旅館、檢視通風空調。春節專案採檢部分，不論哪種方案，入境後21天內都需採檢6次。居家檢疫期間也會加強查核，若違反檢疫規定，最高可處新台幣100萬元罰鍰。