COVID-19新變異病毒株Omicron壓境，紐約市疫情迅速升溫，上週3天內確診率翻倍至7.8%，市長白思豪今天形容Omicron正「全力襲擊」這座大城市。

白思豪（Bill de Blasio）資深醫療顧問瓦爾瑪（Jay Varma）在社群媒體推特（Twitter）公布，紐約市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診率從9日的3.9%一路攀升至12日的7.8%，短短3天內翻倍。

瓦爾瑪寫道：「我們從未在紐約市見到這個現象。」

瓦爾瑪說，新型冠狀病毒同時躲避疫苗及染疫產生的免疫防線，有別於先前的變異株，是確診率竄升的唯一解釋。由於紐約市COVID-19病毒檢測數據通報延遲約3天，當前確診率可能更高。

世界衛生組織（WHO）11月26日將最初在南非發現的Omicron列為「高關注變異株」後，美國多州陸續淪陷。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新數據，紐約、新澤西州等地是全美Omicron傳播最迅速的區域，13.1%病例為Omicron變異株，遠高於全美均值2.9%。

紐約曾是COVID-19疫情爆發初期重災區，如今再度處於抗疫第一線。紐約市衛生局長喬克西（Dave Chokshi）今天簡報時說，歲末佳節疫情竄升，他預期未來幾天確診病例將持續增加。

紐約是全美防疫最嚴格的地方之一，餐廳內用、進入娛樂場所及健身房需要出示COVID-19疫苗接種證明，白思豪12月稍早將疫苗接種令從公家機關擴及民間企業。但民眾防疫心態鬆懈，上週末耶誕老人大集會（SantaCon）處處可見未戴口罩的參加者。

為因應病毒檢測需求，紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天宣布將提供疫情熱區居民家用快篩試劑，並鼓勵民眾接種疫苗及加強劑。

白思豪則增列多項計畫對抗Omicron變異株，包括擴大病毒檢測量能、發放100萬片KN95口罩、加強執行口罩及疫苗接種令。

眼見Omicron變異株威脅日深，多家大型企業延後員工重返辦公室的時程。花旗集團（Citigroup）在備忘錄中提供紐約都會區員工在家遠距辦公到年底假期結束的選擇。

曾熄燈一年半的百老匯演出再度被疫情打亂，「漢密爾頓」（Hamilton）等劇作昨天起陸續以COVID-19疫情為由取消部分演出。大都會歌劇院（Metropolitan Opera）表演也受影響，並宣布明年1月17日起，工作人員及觀眾必須接種加強劑。