聖誕派對是闔家團聚、賓主盡歡的場合，未料溫暖歡樂的氣氛下，女孩們的IG搶愛心大戰正火爆開打，想要在華麗的聖誕佈景中成功上位，任何一個細節都不容放過！以為只有服裝、交換禮物是評分重點嗎？別忘了還有你分享的零嘴，正默默代言著你的品味！

參加聖誕聚會，帶上一份派頭十足的高檔零食，不但撐起場面、給足主辦人面子，更能炒熱現場氣氛、收割羨慕眼神！就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》依次調查，聖誕聚會上，五大類零食的討論聲量及排名，助你釐清楚選購重點，登上今年的聖誕最大咖！

NO. 1 餅乾

◎推薦零食：彩色版巧酥脆片

◎網路聲量：1435

千萬別小瞧看似質樸的餅乾類零食！它們可說是聖誕派對上的應景首選，許多歐美國家都有放餅乾感謝聖誕老公公的習俗，好的聖誕餅乾，能營造最道地的佳節情調，像是聖誕氣息滿滿的「巧酥脆片」，莓果、花生、抹茶、草莓、巧克力等多種真材實料口味，粉紫、粉紅、抹茶綠、花生卡其以及巧克力咖啡，聖誕節聚會用來擺盤絕對吸睛也超適合歡聚分享。此外，巧酥脆片繽紛的包裝拿來布置聖誕樹也根本無違和，除了顏色討喜外，近期推出的莓果巧酥脆片更讓網友直呼：「真的吃得到蔓越莓果乾！」是讓人口口有驚喜的快樂零食！

NO. 2 蛋糕

◎推薦零食：巧克力千層蛋糕、提拉米蘇

◎網路聲量：1375

講到撐起場面的要角，蛋糕具有無可動搖的靈魂地位，彈性的客製造型不但最能幫派對點題，更可看作大秀個人美學的伸展台，如果擔下了買蛋糕的重任，記得人數、主題搭配、吸睛度都要考慮到，口味方面，除了戚風蛋糕、千層蛋糕及提拉米蘇這類不敗款，嘗試集結多種口味的單片蛋糕，也是有助於主導話題性的「小心機」選擇。

NO. 3 巧克力

◎推薦零食：熱可可、酒心巧克力、生巧克力

◎網路聲量：1226

寒冷的聖夜裡，沒人能抵擋住巧克力的誘惑，不論是來杯暖呼呼的熱可可、成人限定的酒心巧克力或是柔滑的生巧，都能為人帶來滿滿幸福感受，如果心上人剛好也有參加派對，別忘了帶一盒高級的單品巧克力，和每個人分享的同時，遞上為他精心挑選的那一顆，藉此告訴他在自己心中是多麼獨一無二的存在！

NO. 4 蔬果乾/蔬菜脆片

◎推薦零食：纖三薯

◎網路聲量：177

吃完派對披薩、炸雞，想來點蔬菜？對於想盡情狂歡又擔心卡路里的姊妹們，果蔬乾、蔬菜脆片是最無負擔的解饞好夥伴，蔬菜脆片中的名物「纖三薯」，用黃、橘、紫三色地瓜低溫真空油炸而成，保留完整營養，這款厲害的點在於完全沒有額外加糖，光天然甜味就很夠，一次品嚐足足三種地瓜纖細風味，這種低調奢華撐起的尊榮氣場無人能及！

NO. 5 洋芋片

◎推薦零食：松露牛排洋芋片、牛舌洋芋片

◎網路聲量：143

想炒嗨派對氣氛，洋芋片是必備零失誤款，重口的調味不僅超適合搭酒趕進度，本身和烤雞、肋排等主食也是百搭，不管是電影攤、桌遊攤還是嗨唱攤，通通都駕馭得了，近年來洋芋片界還吹起一股聯名風潮，和各種麻辣鍋、熱炒、牛排館等知名餐飲品牌合作，推出新口味，帶來派對嚐鮮絕對趣味又能炒起話題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月26日至2021年11月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『聖誕聚會必買零食』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。