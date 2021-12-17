中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏17日撰文指出，國際Omicron疫情撲朔迷離，中國有條不紊應對。從世衛組織的專家共識意見可以看出，中國實施的動態清零策略，也就是PHSM（公共衛生和社會措施）已被國際廣泛採納用於當前Omicron的應對。「動態清零」能力是當前最為關鍵的公共衛生策略。

近期長三角、珠三角、西北地方頻發Delta的散發與局部暴發病例，但是中國的動態清零策略已經被證實4周左右終能應對。即使是紹興上虞，李蘭娟院士提到目前的所有病例，均在非常清晰的傳播鏈上，跑贏病毒只是時間而已，無需恐慌。

張文宏表示，當前是全球性最為艱難的時刻，是人類與病毒對抗相持最為困難的時候。世衛組織專家組會議共識，提出「當前還需要依賴廣泛實施公共衛生限制措施，同時完成疫苗的加強接種，特別是未接種疫苗者需要一起加入到疫苗接種行列，才能應付Omicron變異株的廣泛傳播風險」。

張文宏稱，目前所有的犧牲與堅守，背後是大陸國家的科技力量給我們堅持的信心。無論是疫苗還是藥物，相信能夠支持我們度過最為困難的時間。Omicron出現之時，中國團隊迅速在2周-3周左右，通過科技力量，做出如下判斷並做好相應應對策略：

1.北京謝曉亮團隊：Omicron變異株逃避當前的大多數大分子抗體藥物，中國仍將面臨巨大挑戰，但是中國已有的抗體藥物研發線路仍然能跟上病毒的變異。目前中國已經通過應急應用的大分子藥物仍能起到一定的療效。國家傳染病醫學中心也已經進行著手系列的新抗體臨床試驗，並且同時進行靶向性的小分子藥物，這些藥物即將在2021年下半年逐漸問世，誠如世衛組織代表昨日的宣言，全球範圍內在2022年有能力與信心控制新冠的流行，逐漸回歸正常生活。

2.香港團隊關於Omicron的研究即將完成國際同行評估正式發表，這項研究做出重要判斷：病毒對2針疫苗接種發生了顯著的逃避，無法再阻擋病毒的傳播。新病毒在支氣管內複製的水準顯著高於Delta，傳播速度在Delta基礎上顯著加劇。當前若是不進一步加緊關閉學校等公共衛生和社會措施（PHSM），將難以阻止Omicron的迅速傳播和戰勝Delta。當前英國已經成為全球Omicron上升最為迅速的南非以外國家。但也有好消息，香港團隊與國際團隊證實第三針接種仍能顯著降低有症狀新冠肺炎的發生，仍能幫助控制住院病例與死亡病例的發生。但世衛組織關於Omicron的專家共識指出，這一切仍需要加緊公共衛生措施的實施。抗疫到了今天這個節點，中國的經驗不管接受或者不接受，當前已經成為全球性的共同選擇。就在最近，英國已經再次採取關閉學校等公共衛生和社會措施，並且廣泛推廣第三針的接種。這一切證明Omicron不是減毒活疫苗，此刻還不是放鬆的時候。

3.他所在的國家傳染病醫學中心上海團隊，與北京團隊已經完成了對中國的同源性與異源性第三針接種作用的協力廠商評估，研究結果已經與國際疫苗專家同行進行了充分溝通，完成國際同行評議後將會在新近正式公布，主要的研究證實，中國的第三針接種仍能保留對Omicron與Delta的中和作用，具備降低重症病例發生的潛力。中國後續的第三針疫苗優化接種策略在2021年將有望全面完成，與國際社會共同進入2022年。迎接世衛組織所說的對新冠病毒的全面控制，全球的民眾將會迎接普通而平穩的生活。