美股收黑，那指、費半重挫，台股今(17日)開盤以17744.54點開出，昨日順利填息的台積電開盤下跌4元，以601元開出後，股價一度跌破600元至599元，聯電跌逾1%，觸及62.1元，指數開低走低來到17718.27點，跌逾60點；至於央行出手第4度打炒房，營建類股指數小幅開高，來到364.85點，個股漲跌互見，華固、皇翔、興富發開低，長虹、宏盛則開高。

美國聯邦準備理事會(Fed)宣布疫情期間刺激措施加速退場，並暗示升息腳步接近，削弱投資人對科技股的目光，以科技股為主的那斯達克指數重挫385.15點，跌幅2.47%，以15180.43點作收；費城半導體指數下挫168.14點，跌幅4.27%，收在3766.32點；道瓊工業指數小跌29.79點，跌幅0.08%，收在35897.64點；標準普爾500指數下跌41.18點，跌幅0.87%，收在4668.67點。

台股ADR部分，台積電ADR下挫2.78%，聯電ADR重挫4.01%，日月光ADR也下挫2.56%。

台股16日開高走高，在台積電秒填息激勵下，收在17785.74點，上漲125.64點，收復所有長短天期均線，成交值3116億元，三大法人土洋對作，投信買超28.12億元最多，自營商買超25.62億元，外資及陸資則賣超25.77億元，合計買超28億元。