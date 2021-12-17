周四美股三大指數收黑，那斯達克指數更重挫近2.5%。聯準會宣布將提前結束疫情時期的激勵措施，促使投資人撤離大型科技股，轉向對經濟情勢較為敏感的價值型股票。

周四收盤，道瓊工業指數跌29.79點或0.08%，為35897.64點，儘管盤初曾一度上漲逾200點。

標普500指數收跌41.18點或0.87%，為4668.67點。

那斯達克指數大跌385.15點或2.47%，收於15180.43點，創下9月以來最大單日百分比跌幅。

此外，費城半導體指數崩跌4.27%，收在3766.32點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大漲6.64%，為20.57點。

重量級科技股輝達（Nvidia）跌6.8%、蘋果跌3.93%、微軟跌2.91%、亞馬遜跌2.56%、特斯拉跌5.03%、超微跌5.4%，給那斯達克指數和標普500指數帶來最大的拖累。

這些大型成長股在2021年的表現大多優於大盤，今年以來輝達更已漲了1倍多。

那斯達克指數在周一和周二都跌逾1%，本周來已累計下跌近3%。

聯準會周三宣布將在明年3月結束疫情時期推出的購買資產計畫，而其最新公布的經濟與利率預測報告並暗示央行將在2022年升息3次、每次25個基點。

雖然這讓越來越擔心這場疫病引發通膨飆升的投資人放下心中大石，但周四卻引爆了成長股的拋售賣壓。

標普500價值股指數上漲0.7%，而成長股指數下挫2.1%，反映出投資者認為高成長股票在利率升高時往往表現較差。價值股指數包含那些在經濟復甦期間較可能有好表現的股票。

Bright Trading LLC交易員Dennis Dick表示，你將看到資金從成長股撤離，這是正常的。如果我們將進入升息環境，成長股的吸引力就會降低，隨著我們進入2022年，會有很多不確定性，我們有一個更傾向鷹派的聯準會，將撤走這個「雞尾酒缽」（punch bowl）。

儘管大盤下跌，但標普500指數11大類股漲多跌少，僅非必需消費品（跌2.23%）、科技股（跌2.86%）和通訊服務股（跌0.58%）收黑。受惠於升息前景，金融股漲1.2%，表現最佳。

受銀行股上漲支撐，道瓊指數表現相對抗跌，高盛漲1.9%、摩根大通漲近1.6%。

Ally Invest首席投資策略師Lindsey Bell表示，聯準會給了市場它想要的，現在我認為投資人的關注焦點將再次轉向這場大流行病的不確定性，且隨著年底將至，他們也會較為謹慎。

最近公布的數據顯示美國的生產者和消費者物價持續飆升，還有正迅速傳播的Omicron新冠變種病毒，都使市場的不安情緒升高。但儘管如此，今年以來標普500指數仍然上漲了約25%，維持在其歷史高點附近。

個股方面，萊納房屋公司（Lennar Corp）下跌4.1%。因這場大流行病造成的供應鏈問題導致木材價格大漲和交屋延遲，該建設公司上季獲利表現不如市場預期。

Adobe公布的財測意外疲弱，股價大跌10.19%，收在566.09美元。該公司預估2022財年經調整後每股盈餘為13.70美元，不及分析師預估的全年每股盈餘14.26美元。