高鐵、台鐵怎麼選？一名網友PO文，他長大後第一次搭高鐵，被乾淨、明亮、舒適的車廂圈粉，而且從台北到高雄只要90分鐘，「坐過一次就回不去了」。不過南部人秒提2點，覺得高鐵仍比不上台鐵，引起網友熱烈討論。

原PO上PTT發文，他這輩子第一次搭高鐵即留下深刻印象，車站、員工、列車、廁所整個高級，「連日本鐵路都沒有一個能跟高鐵比的」。前陣子他和好友搭台鐵出遊，「車廂廁所味道重，我覺得我回不去了」。

貼文引起熱烈討論，網友也大推台灣高鐵的服務品質，「至少不會誤點」、「真的舒適，連飛機都被打趴」、「北高一趟1500，大家還是願意搭，可見品質多好」、「高鐵很好睡，一覺到左營」。

台鐵路線深入民間，肩負偏遠鄉鎮運輸重任。（資料照）

也有不少網友持反對意見，點出高鐵兩大缺點，「高鐵只開西部，你要去花東試試不搭台鐵；西部也只有幾站而已」、「西部那幾個高鐵站唯一缺點，就是離真正的市區都超遠，不如直接搭台鐵，省轉乘時間」、「光台南站我就無法了」。

還有便當也被拿出來PK，「我會去買台鐵便當，再去搭高鐵」、「台鐵是被軌道耽誤的便當店」、「高鐵便當真的不行，上車不如睡覺」。