Kings guard De'Aaron Fox has entered health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sacramento is expected to have a handful of total players entering protocols along with several more staff members. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

繼公牛之後，下一支球隊可能面臨太多球員隔離停賽的球隊是國王！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，國王球員與教練團出現多名新冠檢測陽性的案例，甚至其中不少人是有症狀感染，最新爆出的是主控福克斯，查拉尼亞預估國王至少超過7人染疫。

國王先前傳出代總教練簡崔，以及貝格利、泰倫斯戴維斯兩名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，如今傳出將有更多人染疫，其中最誇張的是昨天才轟28分，帶領國王擊敗巫師的主控福克斯，如今也確定觸發聯盟健康與安全協議，幾乎等同確診。

如此一來，國王明天在主場迎戰灰熊的例行賽，是否可以湊足8人可以上場比賽？恐怕存有很大疑問，畢竟公牛已把兩場例行賽延後舉行了，如今才好不容易迎來懷特、傑蒙提格林兩人可以解除停賽上場，公牛即將重新回歸球場比賽。

國王本季狀況從未停過，因為他們季初才開除前任總教練華頓，接著爆出貝格利拒絕上場，如今又碰上新冠危機，目前取得12勝17敗，位居西區第10的不上不下位置，接下來就看這次嚴重的新冠染疫問題，到底會影響國王多久時間了。