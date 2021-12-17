傑尼斯團體「V6」在今年26週年紀念日正式解散，憑藉解散前推出的專輯《STEP》，專輯名稱由森田剛提案，包含著「足跡」、「軌跡」、「STEP UP」等多重涵義，在Oricon周榜以13.2萬張登冠，讓他們成為繼「GLAY」、「Mr.Children」、福山雅治、「KinKi Kids」，日本樂壇第5組在4個年代中皆擁有冠軍專輯的團體。

主打曲〈雨〉是日本饒舌新銳KOHH所提供，「V6」在MV中打破偶像框架，發揮猛烈演技狂舞，徹底釋放感情，畫面震撼十足。岡田准一選出他的年度漢字「動」，對他而言，「動」除了代表東京奧運與帕拉林匹克運動會，也意指他們為解散忙碌的1年，「雖然因為疫情，某種意義上是不太能活動的1年，但我們仍舊忙於思考與進行解散活動」，並表示「最終我想我們結束得很漂亮，也讓我部分鬆了一口氣，解散後自己心境上沒什麼變化，所以還有困惑的部分，今後可能會在演戲中找到更多自己想追求的東西」。

V6解散前推出專輯《STEP》。（愛貝克思提供）

V6的第14張原創專輯《STEP》所有收錄曲皆為全新創作。初回版Ａ附贈DVD收錄新曲〈雨〉的MV、MV及封面照拍攝花絮影像；初回版B附贈DVD收錄另行錄製的特別企劃單元；普通版則追加收錄20th Century、Coming Century演唱曲。台壓3版於17日正式發行。