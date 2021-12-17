【愛傳媒左化鵬專欄】朋友珍藏一軸皇帝的詔書，老夫向其索借一觀，原來是清朝咸豐帝頒發的聖旨。這類的詔書民間少見，但中央研究院館藏甚多，老夫曾在中研院歷史文物陳列館，看過清道光二十七年文狀元的小金榜，記得那年金榜提名的二百多名進士中，李鴻章列名三十六，沈葆楨三十九名，這兩名前段班的資優生，都對後世影響深遠。

「聖旨到！」，「萬歲、萬歲、萬萬歲」，清宮連續劇中常看到臣子跪接聖旨的畫面。清朝詔書的格式，起首必定是「奉天承運 皇帝詔曰」，結尾是「布告天下 咸使周之」。滿文漢文並列，墨體楷書，詔書接縫處鈐印皇帝玉璽，最貴重的是登極韶和大行遺詔，一般流傳民間在拍賣市場所見的詔書，大多是謄寫的謄黃，或雕板印刷的拓黃，收藏價值並不高。

今日所見是咸豐五年頒發的詔書。咸豐皇帝是清朝入關後第七任皇帝，他才二十歲，喉頭剛剛長結，臉上冒出了幾根鬍鬚，就登基當上了皇帝，接下了道光皇帝遺留下的爛攤子，內憂外患不斷，太平軍攻城掠地，烽煙四起，英法聯軍攻入北京，火燒圓明園。

那時，天下糜爛，幾乎不可收拾。年輕的小皇帝，苦於三不五時就要和列強簽訂不平等條約，整天焦頭爛額，乾脆一走了之，他將麻煩事都交給漢臣曾國藩等人處理，自己攜醇酒美女，躲到承德避暑山莊，快樂逍遙，自號「且樂道人」，在位才十一年，就樂極生悲，羽化登仙。傳位給才六歲乳臭未乾的戴淳，是為同治帝，滿清自此一蹶不振。

咸豐帝後宮有十八名嬪妃，他意猶未足。野史記載，咸豐帝貪美女、貪絲竹、貪美酒、貪鴉片，他將圓明園當作溫柔鄉，「每歲以夏幸園中，冬末始還宮」，他命宮監四出覓漢女充下陳，苟得可人兒雖娼亦可，除此之外，他還有斷袖之癖，覓得男優朱蓮芬，讚小朱「是諸伶之冠，善崑曲，歌喉嬌脆無比，且能做小詩，工楷法，咸豐嬖之，不時傳召」，就算逃亡途中，他也要攜四女隨行，她們是海棠春、牡丹春、武陵春、杏花春。他周璇於四女之間，提槍上馬，夜夜春宵，旦旦而伐之，最後精盡身亡。

龍生龍，鳳生鳳，老鼠生的兒子會打洞。六歲的小戴淳，懵懂無知的繼承了大位，等他逐漸的長大，咸豐的基因開始作怪，戴淳變本加厲，命小太監陪他出宮從淫，走遍宮城附近的花街柳巷，最後染上了花柳病（一説是天花），十九歲就嗚呼哀哉了，其後的光緒帝、宣統帝，一蟹不如一蟹，任由慈禧太后干政，牝雞司晨，乾綱獨斷，加速了滿清的覆滅。

國父孫中山先生創建了民國，千百年的詔書走入歷史，有誰接到總統府的公文，還會說「聖旨到」。

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