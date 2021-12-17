【愛傳媒須文蔚專欄】認識梁導是在民族國中的家長會活動，他來為小朋友講解生態與紀錄片，我負責主持。當時《尋找神話之鳥》中的女配角梁彣瑄就已經是好幫手，經常幫忙跑田野、收音與記錄。

這麼多年來，彣瑄常說在馬祖拍片。拍什麼呢？梁導和彣瑄邀請看首映，終於解開謎團，原來是尋找與保育「黑嘴端鳳頭燕鷗」。

這是一部動人的生態保育影片，不僅記錄了臺灣的一群「鳥人」，如何重新發現了記錄上已經絕種的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，更重要的是透過臺灣、中國大陸、美國與韓國的科學家共同努力，在荒島與濕地上努力研究與復育，讓我們看見了一絲曙光。

黑嘴端鳳頭燕鷗正常壽命可達20年以上，但牠們一年只會產卵一次，且由公母鳥輪流孵育、餵食，等時候到了就一起南北遷徙，《尋找神話之鳥》從最北方的棲地韓國、山東，一路拍攝到浙江、福州、馬祖、澎湖，以及最南到馬來西亞與菲律賓。梁皆得的毅力也見證了黑嘴端鳳頭燕鷗飛越颱風與暴雨，歷經惡劣的環境與污染，堅強地繁衍與生存的巨大生命力。

《尋找神話之鳥》最感人的是家族書寫的部分，一位父親在女兒一歲時發現了「神話之鳥」，然後和女兒一同攜手記錄與擔任志工，不禁讓人想起理察・林克萊特編劇並執導的《少年時代》。

梁皆得想說的似乎是：女兒成長了，但環境卻充滿了更大的挑戰，海洋垃圾、野生魚類的浩劫（耗竭）、野鳥棲地的破壞以及海洋的污染，「黑嘴端鳳頭燕鷗」會得而復失？而我們的下一代又會面對什麼樣的環境？

《尋找神話之鳥》絕對是觸動人心的紀錄片，要在電影院才能感受到梁皆得從荒島與世界各地帶回來的美景與衝擊。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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