【愛傳媒蔡詩萍專欄】答應為學長林保淳的新書，寫點「做學弟」的感想後，收到書稿，方才嚇一跳！歐買尬，竟然是一本四年級生的回憶錄呢！

學長不過才花甲之年沒多久，要寫回憶錄，那不是也等於逼使我，要去正視「我自己」那一輩的人生嗎？

我叫他「保淳學長」。先是在新竹中學，應該是合唱團裡吧！他高我一級，讀了這書，才知他留了一級，否則，我未必在高中就有機會認識他。

因為，我高一，他高三的話，他理當忙著考聯考，不會有太多時間跟我一起，在合唱團裡，混啊，玩啊的。

我再次叫他「保淳學長」，是在台大了，但這回，是我晚了一級，因為，我先考上別的大學，待了半學期，心情始終走不出沒考好的鬱悶，於是休學回家，自己關起門讀書，重考，才擠進了台大。

所以他是高中多留一年，我是大學晚進一年，學長學弟，際遇不同，都在人生的舞台上，進階過程中，停頓了一年，想想也有趣吧！合該我要替學長的新書，寫點什麼，否則，枉為我們高中，大學，都是學長學弟關係。

看這本書，毫無疑問，讀者會了解，我跟保淳學長，是同一個世代的孩子，也是同一個時代的產物。他在書裡，提到在他故鄉新竹市，生活路徑的範圍，我有人生際遇上的熟悉感，也有自己成長脈絡的熟悉感。

保淳學長不是眷村小孩，卻因緣際會，在地緣上靠近眷村，而有了與眷村小孩的種種摩擦與情誼。我是眷村小孩，我是在與村子外的閩南、客家小孩，在衝突與摩擦中，建立我自己的世界觀、族群觀的。

讀了保淳學長的書，我才更容易從「他」的角度，看待自己當年的模樣，也從「他」的視角，重新回顧了我的小學、國中時期的族群樣態。

我是去竹中唸書的，而保淳學長則道道地地新竹小孩。我常說，新竹中學是我人生非常關鍵的時期。我後來迄今，某種性格上的反骨，對自己立身處世，某種「與世界蠻不融洽」的堅持，其實都是在竹中階段，啟蒙，發芽的。

讀了保淳學長的回憶錄，我才真正理解，「新竹高中」在「辛志平校長時期」，所累積下來的，讓一個青春期男孩，自由摸索，奮力前進的文化，原來是那麼樣的關鍵而重要！

讀保淳學長的，更為細膩的回憶，我的確又重新回到了往昔，穿著制服，戴著大盤帽，背著沉沉書包，滿臉青春卻不無苦悶的歲月。

我們都是那樣長大的，我跟保淳學長，就是。

讀其書，可以想見其人，讀保淳學長的新書，我幾乎可以想見他，為何可以克服身體的缺陷，一路無礙於他追求人生的目標。

連這本回憶錄，都是那麼有條有理的，敘述著，論證著，他所面對的一切：初戀情結，青春焦躁，知識啟蒙，情感花園，學院路徑，對台灣對世界的理解分析，無一不見證了保淳學長與我非常不一樣的人生態度。

我邊讀邊想，我若有他一半的認真，一半的執著，也許，我也有很不一樣的現在吧！我很早便知悉保淳學長對武俠世界的探索。這段追憶，我讀的津津有味。

「俠」的世界，是一種隱喻，是對人類文明進入秩序，進入無可奈何之規矩的，一種反抗的嚮往。我們這一輩的孩子，在威權體制，在雙親保守的教養下，武俠小說是我們被拘束的靈魂，最好的逸脫。

我小一時，唸的是眷村小孩為主體的小學，中午的營養午餐，一定有一顆饅頭，或一碗白飯，如果是輪到吃饅頭的話，我通常都暗暗收起來，因為學校門口外的租書店老闆，會「收購」我們的饅頭，讓我們交換兩本漫畫書，或封了書皮的武俠小說，甚至可以交換一支冰棒！直到，我被「蔡母三遷」的，被轉學到本省小孩居多的另一所小學！

讀保淳學長的回憶錄，我一方面對比了我自己的武俠小說啟蒙記憶，另方面則不禁暗暗激賞，學長竟然能化年少之回憶，成為堂堂學術殿堂上的一篇篇論文，乃至於專業的著作！

台灣的歷史，就是移民史。

台灣的歷史，也是一群群不同世代，層層累積，向上挑戰質疑，也不免要被下一代挑戰質疑的論述轉移，個人的小歷史，難以逃脫大時代的影響，然而，大時代的記述，又何嘗不需要小小個人的記憶補充呢！

我很喜歡保淳學長這本「言之有物」、「紮實蒼勁」的個人回憶小傳，它見證了一位很具個性的新竹人的成長史，也必然是台灣世代傳承中，四年級生的一頁歷史見證。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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