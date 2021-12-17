四大公投案將於18日投票，國民黨副發言人楊植斗、重啟核四公投領銜人黃士修、台北市議員侯漢廷，以及從事政治分析與商業公關的高毓安都宣布絕食，引發關注。楊昨日（16）透露，幾天前「罷免陳柏惟」領銜人阿文（楊文元）親赴現場探望他們，阿文在罷免期間發下宏願吃素8個月，堅定的精神與行動讓他們深受鼓舞，消息一出網友也大表驚喜。

楊植斗16日晚間6時許在臉書發文表示，這個星期二晚上，自由廣場來了一個特別的朋友，可能很多人會在電視上看過他，微胖的身材與憨厚的可愛是他最大特色，他就是罷免陳柏惟案的領銜人阿文。

楊植斗指出，阿文沒有背景也不太熟悉政治，但他肯拚、敢與國家機器對抗，也願扛起最困難的領銜工作，最後在罷免團體的努力下，台中人民寫下歷史、淘汰不適任立委，大家永遠都記得那天的感動。楊強調，在他將達成與朋友的承諾絕食200小時的時刻，他的注意力已經很難集中、視線也模糊，但想到了阿文，尤其想到阿文為「刪Q」不惜吃素8個月，讓絕食都同志們都深受鼓舞，也盼中二選區的奇蹟能再重演一次。

這位「神秘訪客」竟是阿文的消息引發熱議，網友紛紛回應：「竟然是阿文耶！好驚喜！」「想不到會是阿文」、「看到阿文好開心」、「希望這個好運能一直延續，明天投票加油」、「又吃素又絕食，老天一定會站在好人這一邊」、「你們都是勇者」、「戰鬥藍精神令人敬佩」。