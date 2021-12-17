正值兩岸關係持續低迷之際，美台關係不斷升溫。大陸資深台灣問題專家浙俠指出，大陸解決台灣問題絕不能被美台聯手牽著鼻子走，必須保持戰略定力，尤其自媒體、輿論領域，嚴防被美台挑釁的表面現象所迷惑、被西方觀點誘導而掉入「塔西佗陷阱」，要繼續按照「和平統一、一國兩制」的方針，根據既有的時間表和方案，以最低代價完成統一。

政治學理論中的「塔西佗陷阱」，得名於古羅馬歷史學家塔西佗。中國民間寓言故事「狼來了」和典故「烽火戲諸侯」，是對「塔西佗陷阱」最貼切的描述。

浙俠在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《如何破解台灣問題的「塔西佗陷阱」》。

浙俠指出，導致「塔西佗陷阱」的原因，是由「政府無用、官員無能」，再加政府失信行為的不斷發生，導致民眾對政府的信任度不斷下降。而兩岸統一過程中，台灣社會出現的「塔西佗陷阱」現象，問題在於一些台灣民眾長期受反共、去中國化教育、輿論誤導及別有用心的台灣政黨、社團組織的宣傳，讓台灣民眾產生恐懼大陸政府或中國共產黨領導的扭曲心理，因而拒絕乃至抗拒兩岸統一，形成「塔西佗陷阱」現象。

浙俠指出，「塔西佗陷阱」現象，反映了當前大陸政府在台灣社會的公信度，成為爭取台灣民心、推進兩岸人民心靈契合遇到的難題之一。兩岸統一，在一些台灣民眾中的心理認知就是「大陸吃掉台灣」、就是把台灣「貶」為「地方政府」，就是接受共產黨的「不民主」統治，因此，認為統一對台灣民眾而言，弊大於利，抗拒心態油然而起。

大陸該如何化解「塔西佗陷阱」現象？浙俠提出三點意見：

首先，在自身建設層面，大陸必須保持政府官員「對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明」。打鐵還需自身硬，在兩岸統一的關鍵階段，特別要吸取香港回歸前的經驗與教訓，以免為日後愛國者治台埋下禍根。

其次，在策略層面，涉台輿論要區分台灣當局與台灣人民、台獨分子與普通民眾。針對台灣內部政治情況的特殊性，寄希望於台灣人民方針決不改變，堅持以民為本，「理解、依賴、關心」台灣同胞，一如既往、最大限度地為台灣人民謀福祉。認清台灣分裂勢力（包括組成現台灣執政當局、「台獨」政黨、社團等組織成員）不等於台灣人民，也代表不了台灣民意。針對「台獨」頑固分子、大陸懲戒的手段很多，工具箱內也有很多的工具，應適時依法懲戒，強化威懾，堅決抑制其囂張氣燄。

第三，在操作層面上，「急不得、慢不得」，更「左不得，右不得」。大陸眾多自媒體要把對台灣分裂勢力的仇恨化成爭取台灣民意的動力。仇恨有時不僅會衝昏頭腦，更會不斷加劇、激化矛盾，使人在仇恨中永無止境地迴旋。還是要堅持「和統」為主，不棄「武統」戰略，切忌情緒性語言、偏激性觀點干擾大局，以智慧把對台灣分裂勢力的憤怒和仇恨變成一股前所未有、贏取台灣民心的持久力量。