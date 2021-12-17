在全球晶片荒的背景下，包括美國、日本及大陸在內的各國政府都加強在半導體產業的投資力道，這也讓業內出現未來可能出現晶片供過於求的聲音，有專家認為，許多大廠、政府同時開始大量投資，未來某天一定會出現供需失衡，不僅如此，有研究機構更認為，2023年產能過剩的狀況就可能發生，未來晶片商可能被迫推遲或取消部分投資計畫。

日經亞洲評論報導，國際半導體產業協會（SEMI）提供的數據顯示，在2022年底前全球將建設近30座新晶圓廠，明年全球對半導體設備的投資接近1000億美元，這兩項數據都寫下歷史新高。

該協會認為，這種現象顯示，「從2020年開始，連續三年成長，與過去一、兩年快速擴張後，接著溫和成長或下降的行業周期趨勢背道而馳。」

報導點出，前所未有的晶片荒，讓半導體產業的高階主管有信心擴大產能，最重要的是，美國、大陸、日本及歐洲等地都已承諾斥資數10億美元擴大境內半導體的生產，主要是防止疫情流行造成的供應鏈中斷，並減少依賴台灣生產的晶片。

市場調查研究機構Omdia高及諮詢總監南川明（Akira Minamikawa）表示，「我從未見過如此多的政府資金同時投入半導體產業。」南川明從1980年代開始一直都在關注半導體產業。

不僅如此，南川明認為，過去僅有台日韓政府對該產業進行大量投資，且是在很長的一段時間內接連發生，而這一次是同時發生，意味著未來某天會出現生產過剩的狀況，「在某個時候，肯定會出現供需失衡，問題只是何時會出現。」

研究機構IDC集團認為，大量興建的晶圓廠將在明年年底開始投產，2023年半導體可能出現供應過剩，該集團副總裁Mario Morales則說：「確實需要大量產能，因為我們非常看好市場的前景，但我們也開始看到消費者信心放緩的跡象，未來晶片商可能出現投資計畫被推遲或取消的情形。」