台股加權指數17日開在17744.54點，權王台積電（2330）開在601元，雙雙開低，壓抑指數表現，但逢低買進的買單，拉抬低檔補漲的紡織、鋼鐵、航運及金融等族群，電子股以遊戲股表現較為活潑，台股早盤下跌近50點。

投資人在消化聯準會（Fed）15日的貨幣政策聲明後，決定拋售高科技成長股、買進對經濟較為敏感的族群，衝擊那斯達克指數、費城半導體指數雙雙重挫。

道瓊工業平均指數12月16日終場下跌0.08％（20.79點）、收35897.64點。那斯達克指數重挫2.47％（385.15點）、收15180.43點，創12月3日以來收盤新低。

費城半導體指數重挫4.27％（168.14點）、收3766.32點，創11月26日以來收盤新低。

統一投顧指出，台積電瞬間填息，帶動指數大漲，並重新站回所有均線之上，且成交量溫和放大，整體技術面及籌碼面偏多。

考量外資11月單月淨匯入1700億台幣，潛在買盤伺機而動，加上主計處上修台灣今明年GDP，景氣對策燈號連九紅，多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，指數仍有高點可期。

統一投顧指出，今晨美股科技股下跌，若台股同步拉回，可擇優逢低承接。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。