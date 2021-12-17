秒殺案頻傳，新案市場銷售速度快，全台近三成建案半年內完銷！據591調查，今年全台有415件建案在半年內就完銷結案，占全台總推案件數的28％，最熱門的二大都會區新竹、台南，更有超過四成的建案半年內就完銷，反應即使房價高漲、政府打炒房動作頻頻，以預售模式推案為主的新建案買盤強勁堅挺。

往年新推案多需一至二年才能完銷結案，今年房市景氣明顯復甦，市場游資氾濫推升投資、置產需求，購屋族花錢買房不手軟，尤其在下半年疫情趨緩後後，陸續傳出秒殺案、漏夜排隊買房等盛況，全台七大都會區中，雙北市各有30多件建案半年完銷，桃園、新竹、台中、高雄各50件以上，台南更有高達100件。

觀察這些快銷建案分布，台北市有近半位於士林、北投，銷售速度最快的為士林區「山隱曼曼」不到2個月就賣光光；新北市因為個案規模大、鄰案競爭強、價格多在高檔，僅有七都最差的16％的建案半年內完銷，賣最快的為板橋江翠北側的「馥華沐白」開案一周就賣完；桃園快銷案則以房價基期較低的楊梅、觀音為大宗。

北台灣的新竹、南台灣的台南，堪稱這波新案市場買氣最強勁的二大都會區。新竹今年推出155件建案，就有66件半年內完銷，比例高達43％，包括東區關埔重劃區「致家人」、竹東「星都匯」等案，不到一個月就被搶光，值得注意的是，受蛋黃區房價推擠效應，今年新竹快銷案出現大量透天蹤影，不少自住型買家選擇市郊總價相當的透天產品取代市區大樓，活絡整體交易表現。

同樣受惠科技業景氣大好的台南，下半年台積電議題發酵，更是吸引投資客大批量投入以台南來說，今年237件推案中，有100件半年內完銷，比例高達42％，有過半快銷案落在南科周邊，如永康、安南、安定、善化等區，台積電持續擴廠，人口紅利帶來居住需求，亦帶旺周邊房市，加速建案銷售。