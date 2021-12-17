年末各大品牌都搶推新品吸引消費者目光；OPPO日前在INNO DAY未來科技大會中發表的Find N摺疊旗艦機，昨日（16日）就旋即在台亮相，更同場加映帶來了新一代智慧眼鏡OPPO Air Glass。OPPO首次推出的Find N智慧型摺疊旗艦機，搭載了18:9、5.49吋的外螢幕，摺合時僅73mm的機身寬度，單手即可操作手機之餘，配合前後3D曲面設計，以帶來更佳的手感，而展開後則是為8.4:9、7.1吋，擁有120Hz刷新率的LTPO主螢幕，更加入了全新直覺式的手勢功能，以及旗艦三鏡頭，使用起來更能照顧工作、娛樂等各種需求。

OPPO的Find N摺疊旗艦機，共推出雲端白、浮光紫、星夜黑 3色，台灣上市時間未定。（OPPO提供）

而新一代智慧眼鏡OPPO Air Glass，就能透過專用的應用程式搭配行動裝置使用，重量僅30g、鏡片厚度僅1.3mm，為業界最輕巧之一的智慧眼鏡，但同時也搭載了資訊提醒、天氣查詢、隨身翻譯以及演講提詞等功能，目前預計將於大陸市場率先推出，台灣上市時間未定。