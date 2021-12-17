The Warriors do not plan for Klay Thompson to debut on either Dec. 20 or Dec. 23 home games, sources tell me and @anthonyVslater. Thompson won't come back on Christmas. So earliest possible return would be Dec. 28 -- with Thompson ramping up conditioning over next couple weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

原本預估將於21日或24日例行賽宣告傷癒復出的勇士「浪花弟」克雷湯普生，這下子恐怕需要再等等了！因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，勇士沒有打算讓浪花弟在耶誕節期間復出，最快回歸時間變成29日主場迎戰金塊。

目前跟去年榜眼懷斯曼都被下放發展聯盟球隊聖克魯茲勇士訓練的克雷湯普生，已經可以打完整比賽，連續上場時間約在5到7分鐘，相當接近回到NBA戰場的狀態，可是看起來勇士還是沒有打算冒險，而是繼續延後他的回歸時間。

會讓勇士如此小心翼翼的主因，在於克雷湯普生先在2019年總冠軍賽遭逢左膝前十字韌帶撕裂，好不容易養傷1年後準備上場之際，卻在去年夏天練球時造成右腳跟阿基里斯腱撕裂，等於快要兩年期間遭逢兩次大傷，浪花弟運氣確實很差。

更重要的是，勇士本季目前取得23勝5敗，不僅在西區位居首位，更是聯盟最佳戰績，菜鳥後衛普爾的表現也讓勇士教練團相當放心，暫時無須克雷湯普生太早回歸，還不如等他徹底調整好可以上場的狀態，再來慢慢決定何時讓他回歸。