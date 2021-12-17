彰化縣和美鎮彰美路與孝德路口設有行人庇護島，但開通不到5個月的時間，就接連有3輛汽車撞上翻車，縣議員賴清美也發現，自撞的汽車湊巧都是休旅車，也感嘆若小心駕駛，就不會一直翻車。

據了解，該座行人庇護島位於和美鎮彰美路與孝德路口，為改造原有的分隔島，切除部分的分隔島劃設行人穿越線，在車流量大或行人多之路口，倘若行人來不及在綠燈結束前走至對面，便可在中間停留、受庇護。

彰化縣議員賴清美先後在臉書貼出行人庇護道被撞與該處的車禍照片，透過照片可見，車禍路段即為設有行人庇護道之路段，但每輛汽車都翻的四腳朝天，甚至後方道路還立著「易肇事路段，請小心駕駛」，對比事故畫面相當諷刺。

賴清美認為，人行道才完成幾個月就被撞成如此，若該處路段能增設反光板或防撞桿，甚至是增加高度、改變設計高度偏低之問題，可提高駕駛在夜間行駛可視性；賴也再次發文強調，如果能小心駕駛，就不會人行道開通沒5個月就翻車3次，而巧的是3台肇事車輛都為休旅車。

但文章曝光後，不少網友仍認為賴議員僅是把車禍怪給人行道設計，無視駕駛的違規，留言開酸，「都是休旅車那麼危險當然要禁止休旅車在那邊轉彎啊」、「『如果可以小心行駛？』請問沒辦法小心行駛的原因是什麼？為什麼辦不到？」、「這樣是不是該往濫發駕照去檢討？」、「那就是三寶啊，駕照要燒掉才對，而不是燒行人庇護島」。