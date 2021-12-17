友達(2409)小金雞驅動IC大廠瑞鼎(3592)將於明年1月7日掛牌上市，上市前現金增資發行普通股於公開承銷部分，共計7587張，其中6070張採競價拍賣，瑞鼎競拍底價與承銷價分別訂為275元與308元，若以瑞鼎昨(16)日興櫃均價568元相較，抽中一張價差高達29萬，有望挑戰今年興櫃股掛牌最大價差。

瑞鼎競價拍賣從12月17日起至21日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為275元，每標單最低為1張，最高758張，以價高者優先得標，並於12月23日上午10點開標。

瑞鼎為全台前10大IC設計公司，專注於提供多樣化及全系列顯示器驅動IC、電源管理及時序控制IC之完整解決方案。產品應用於 AIoT、智慧電視、專業電競、電腦資訊、行動及穿戴裝置、車載和工控等領域。

瑞鼎2021年前11月合併營收224.8億元，較去年同期128.8億元大幅成長74.5%。預期2022年整體營運動能，在手機採用AMOLED面板持續高滲透率、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等，持續增添營運動能，整體營收可望較2021年度維持雙位數成長。

友達為瑞鼎最大股東，貢獻瑞鼎營收逾3成，顯示器面板成為人機介面的重要媒介，在各應用場域中提供適合的顯示方式，驅動未來的成長性。瑞鼎認為，雖有部分應用需求動能已較為趨緩，惟手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車載及工控需求等仍然強勁，明年營收也會有雙位數成長。