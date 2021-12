美國之音報導,美國財政部於美東時間16日宣佈,把大疆等8家中國科技公司認定為中國軍工綜合體。華盛頓指控這8家實體「積極支持以生物識別技術監控和追蹤中國的少數民族和宗教少數群體,特別是新疆以穆斯林為主的維吾爾人」。

同一天,美國商務部將中國軍事科學院醫學研究院及其旗下11家研究所等25個實體列入限制出口的名單,原因是協助中國政府監控新疆維吾爾人和其他少數民族並對美國國家安全構成威脅。美國參議院則在同天通過了《防止強迫維吾爾勞動法》,並將法案送交白宮簽署。

★被財政部認定的8家軍工綜合體

被財政部海外資產控制辦公室(OFAC)認定的八家中國公司是:雲從科技集團股份有限公司(Cloudwalk Technology Co. Ltd.)、曙光信息產業股份有限公司(Dawning Information Industry Co. Ltd.)、利昂技術股份有限公司(Leon Technology Company Limited)、曠世科技有限公司(Megvii Technology Limited)、東方網力科技股份有限公司(Netposa Technologies Limited; SZ DJI Technology Co. Ltd)、深圳大疆創新科技有限公司(SZ DJI Technology Co. Ltd)、廈門美亞柏科信息股份有限公司(Xiamen Meiya Pico Information Co. Ltd)和依圖科技有限公司(Yitu Limited)。

美國財政部負責反恐和金融情報事務的副部長布萊恩·E·納爾遜在財政部的聲明中說:「今天的行動凸顯中國防務和監控科技領域的私營公司,正在積極配合政府壓迫少數民族和宗教少數群體成員。財政部繼續致力於確保美國金融體系和美國投資者不支持這些活動。」

美國財政部的聲明說,從2016年開始,時任中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國加緊了針對新疆維吾爾人口的安全和監控措施。這類行動包括設置數以千計的街區警亭和無所不在的安全攝像頭、收集生物識別信息並且以更具侵入式的手段監視人們對互聯網的使用。

美國財政部還說,根據一些估計,從2017年開始,新疆當局任意拘留100萬到180萬維吾爾人和哈薩克族等其他少數民族和宗教少數群體成員,把他們關入「再教育」中心。聲明說:「對中華人民共和國境內的少數民族和宗教少數群體的監控和追蹤今天仍在持續。」

身為中共政治局委員的陳全國去年7月因在新疆踐踏人權而被美國財政部制裁。

根據美國財政部宣佈的這項制裁,任何美國法人不得出售和購買這些公司公開上市的證券及其衍生證券。

美國財政部的認定是依據美國總統的行政命令。今年6月,總統拜登簽署了《應對為中華人民共和國某些公司提供資金的證券投資威脅的行政命令》,禁止美國人投資數十家與國防和監視技術有關的中國公司。

該行政令進一步鞏固並強化了川普總統去年發佈的禁止美國人投資中國軍工綜合體的行政命令,並擴大了這項行政命令所宣佈的國家緊急狀態的範圍,認定踐踏人權也對美國構成非同尋常的威脅。

★商務部實體名單

被美國財政部認定為中國軍工綜合體的八家公司,已被列在美國商務部的實體名單中。

美國商務部的產業安全局(BIS)同天發佈最終裁定,將37家外國實體新增入從事違反美國國家安全或外交政策利益活動的實體清單,其中包括25家中國實體。美國政府指控這些中國實體幫助北京開發和部署用於軍事以及踐踏人權的生物技術和其它技術。

被新增入實體名單的包括中國軍隊的軍事科學院軍事醫學研究院及其11家研究所。未經政府出口許可,不得向這些被納入名單的實體輸出美國技術。

★美國國會兩院通過《防止強迫維吾爾勞動法》

同天,美國參議院以無異議的方式通過了《防止強迫維吾爾勞動法》。眾議院已在星期二晚間通過了同樣的版本,這部法案接下來將送交拜登總統簽署成法。

這部法案要求美國國土安全部擬定一項清單,列舉出與中國政府合作壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體,並禁止所有透過強迫勞動生產的商品流入美國市場。法案將設立一個「可反駁的推定」制度,除非得到美國當局的無強迫勞動的認證,否則一律推定凡在新疆製造的產品均使用了強迫勞動,因此會按照《1930年關稅法》禁止進口這些產品。