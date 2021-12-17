解放軍殲-15艦載戰機

中方最近揭露了剛完成試飛的升級版殲-15艦載戰機，有報導說，無論是它的飛彈掛架、紅外線搜索與追蹤系統，或是雷達和機翼都已改良。

據中方官媒《環球時報》16日報導，專家說，這款升級版殲-15或許能使用彈射起飛裝置，在新舊航母上扮演關鍵要角。

航空工業瀋飛在微信公眾號裡，發佈了一篇《年終攻堅·感謝你勇毅前行》的圖輯，裡面公開了大批員工全力以赴，做好集團年底生產，試飛和交付工作的照片。不過，其中一張照片隨即引發了廣泛關注，這架由飛機牽引車在跑道拖行的殲-15座艙邊上的輔助空速管已不見蹤影，同時機身頭部的結構及外形也和殲-15不太一樣。

據東方網報導，這架升級版殲-15和先前的版本有許多不同，而從外觀來看，最大改進在翼尖掛架，從原本的倒L型改為一字型。而L型飛彈掛架的設計是為了配合翼展比較大的霹靂-8B型空對空飛彈。不過，這架升級版殲-15翼尖的飛彈掛架已改成一字型，而這看起來雖然類似蘇-27和蘇-30系列戰機，但這其實是用來搭載解放軍新一代霹靂-10空對空飛彈的。事實上，目前在殲-16戰機上，已經全部採用了這類掛架。

而霹靂-10遠比霹靂-8的殺傷力更大，只要駕駛一發現目標，就能立即發射。由於它有高度的機動性和先進紅外線導引力，因此極難閃避。

此外，升級版殲-15座艙前的紅外線搜索與追蹤系統，還有前緣機翼也產生變化，東方網的分析認為，這可能意味航空電子系統有所改良，如加裝了機翼前緣雷達等。

而另一項重大的改變，就是雷達，新舊版殲-15雷達罩防雷條位置迥然不同，意味著升級版殲-15機頭雷達有所升級，疑似換裝了先進的「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）系統。而換裝了雷達之後，殲-15理論上能發揮霹靂-15的射程優勢，按照出口版PL-15E長達145公里的射程來看，對絕大部分空空彈都有優勢，真正做到「先敵發現、先敵發射、先敵命中，先敵脫離」。

由於在照片中，飛機牽引車擋住了部分殲-15，因此無法判斷，新版戰機是否取消了主空速管，或是前起落架是否加強，好在彈射器上操作。不過，分析家說，考量到解放軍的003型航母將裝備電磁彈射器，它應該能靠彈射器起飛。