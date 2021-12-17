國泰醫院獲財團法人醫策會頒發「心衰竭」、「慢性阻塞性肺病」2項疾病照護品質認證。其中，慢性阻塞性肺病為首度通過認證，心衰竭則為二度獲得肯定。

在心衰竭照護方面，國泰醫院心血管中心部副主任秦志輝表示，曾收治一名72歲阿公罹患冠狀動脈阻塞逾13年，後來引發心衰竭，無法爬樓梯、自行如廁，生活無法自理，期間一度併發呼吸衰竭，病人情況危急。

經醫療團隊搶救成功後，院方啟動跨團隊整合照護模式，個案管理師於住院、出院期間提供疾病控制衛教，由物理治療師從住院期間教導床邊復健運動及出院後每星期3次門診復健運動訓練，阿公心臟機能逐漸好轉，體力也恢復不少，大幅提升生活品質。

國泰醫院內科部副主任邱銘煌(右)代表授奬，左為醫策會監察人朱兆民。（國泰醫院提供）

在慢性阻塞肺病照護方面，國泰醫院內科部副主任邱銘煌表示，一名75歲阿公患有慢性阻塞性肺病、口腔癌及心血管疾病等多重慢性病，經啟動跨團隊整合照護模式，由個案管理師安排戒菸課程、呼吸治療師協助進行肺部復原治療，另由營養師、藥師協助營養調整及進行多重用藥評估，經半年努力，該阿公不僅成功戒菸，還能自己爬樓梯，不需要家人攙扶。

國泰醫院近2年心衰竭病人出院30天內死亡率始終保持在2%以下，且病人半年的再入院率也在10%以下；慢性阻塞性肺病病人出院1年死亡率及14天內的再入院率在團隊的努力下，近2年則皆保持在3%以下。