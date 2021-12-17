懷爾德家中耶誕樹闖進不速之客非洲樹蛇，全靠家中喵皇才順利發現。圖為示意圖。(達志影像/Shutterstock)

據《紐約郵報》報導，1戶長期旅居南非的英國家庭，近日在家中裝飾聖誕樹石，發現不知為何2隻喵星人死死盯著聖誕樹看；仔細一瞧，才發現樹上竟然躲著一條蛇。上網一搜尋，才發現這竟然是南非最毒的蛇南非樹蛇。全靠家中的2隻貓皇，這家人才能度過一個沒有人受傷的奇蹟聖誕節。

55歲的懷爾德(Rob Wild)表示，由於聖誕節即將來到，一家人和往年一樣裝飾著聖誕樹。不過，妻子馬塞拉卻發現家中的2隻貓，不知為何死盯著耶誕樹看，視線完不肯離開。

由於南非的家庭常常有來自農場的「不速之客」造訪，一家人也以為可能就是農場的老鼠躲在聖誕樹上；不料，仔細一看，竟是1條長達1.2公尺的蛇盤旋在樹上，而這隻蛇的眼睛正瞪著馬塞拉的腦袋看。

懷爾德指出，「當時她大聲尖叫有蛇，我們就就全都跑來了。我走向前定睛一看，果真有條蛇在樹上」，在上網搜尋後，才發現不得了，居然是南非最毒的非洲樹蛇。

當時懷爾德想著，「天啊！這可是毒蛇之王」。眼看著這隻不速之客逡巡在樹枝之間，嚇壞的懷爾德急忙通知專業捕蛇人海因斯(Gerrie Heyns)，並傳了照片給他看。

海因斯一開始以為這是耶誕節幽默而沒有理會；直到懷爾德傳來照片，照片中一隻蛇在懷爾德腦袋後方吐信，才虎軀一震、發現案情並不單純。他急忙要懷爾德保持距離，但眼睛不要離開蛇，免得這隻撒旦不知道跑到哪，而他自己急忙驅車趕到懷爾德家中。

海因斯表示，自己完全不想破壞耶誕樹上的裝飾。只見他巧妙的利用捕蛇夾，將蛇由樹上移到地面，隨即閃電般地捏住牠的頸部，才讓這齣驚魂劇轉為喜劇。

海因斯建議，非洲樹蛇性喜安靜，不太會主動攻擊人，喜歡獨處。如果在樹上發現牠的蹤影，就讓牠留在原地，不要打擾牠。但如果被牠咬到，牠的毒性比曼巴蛇或眼鏡蛇都還要毒。如果沒有血清注射，只要一口就足以引發出血並致命。