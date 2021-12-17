女星陳妍安在《黃金歲月》演出飯店千金「高筱茜」，但為了追愛不擇手段，讓所有觀眾恨得牙癢癢，沒想到被過於入戲的觀眾留言痛罵，眼見狀況未停止，讓她氣得公反擊對方：「表現像個可以讓人敬重的長輩風範，很難嗎」。

陳妍安透露一名入戲太深的長輩，一直在臉書發文污辱她，即便好言好語也不聽勸，她表示演員也是人，只是單純拍戲工作賺錢，不解為何有人要惡言惡語傷人，即便已經好言相勸，仍舊不斷做出人身攻擊，讓她無奈喊話對方：「就算是年長者，也該適可而止，表現像個可以讓人敬重的長輩風範，很難嗎？尊重別人的立場很難嗎」。

陳妍安表示不要以為網路發言不用負責任，不要以為說難聽話污辱人沒事，如果單純批評角色就算了，但卻成群結夥不斷攻擊演員到無限上綱，讓她感嘆：「不懂只想扮演好角色做好工作有什麼錯？」更反問：「請問我是哪裡得罪您？我根本不認識您，要您如此怨恨咒詛我？我真是無言到猛想翻白眼」，強調網路霸凌很可惡，畢竟「輕則患憂鬱得躁鬱；嚴重的話還會讓人失去性命」，

陳妍安也喊話這些網友：「倚老賣老，自身不良，連最基本的尊重都做不到，又如何教導您的下一代？請克制自己的行爲，修修您的口德吧」，接著強調：「沒禮貌沒教養的人真不少，竟然都是有知識的高齡者居多？」