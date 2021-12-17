據美國之音報導，美國官員表示，美國希望盡快與中國開始軍控談判，以控制中國的核武器發展。美國國務院一名高級官員於美東時間12月16日說，中國正在增加核武庫與核動力潛艇的數量，美國希望盡快與中國開始軍控談判。但這名官員沒有提供一個時間表。

報導稱，這名官員說，中國預計在未來幾年內把核導彈庫存增加一倍，而美國與俄羅斯都已經極大削減了核武庫的規模。

美國國家安全顧問蘇利文11月16日說，美國總統拜登和中國國家主席習近平上個月在視頻會晤中同意對進行武器控制談判的可能性進行考慮。

美國這名高級官員在日內瓦對記者們說，習近平和拜登似乎都認同此類對話的緊迫性。

他說：「所以我對這會很快開始感到樂觀，但我無法告訴你確切的時間或對話的層級。」這名官員說，「中國正在建設一個更大規模和更加多樣化的核武庫，目前發射井的建設和正在研制的新型發射系統就是證明。我們認為中國核武庫可能會在未來幾年內增加一倍。」

美國政府多次呼籲中國與美國和俄羅斯共同簽署一份新的武器控制條約。中國歡迎美俄對話，但中國駐日內瓦裁決大使李松10月份對記者說，中國對「所謂三邊軍控對話」不感興趣。李松說，中國並不尋求與核大國的平等地位，中國的核能力純粹是為了自衛。

美國國務院高級官員說，「這些依然是極端艱難的談判，而且隨著技術進步變得愈發複雜。」他說，「與中國開展同樣水平的富有成果的談判需要時間，這就是為什麼我們認為要立即開始談判，不管是在哪個層級和談什麼話題。」