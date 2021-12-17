即將登場的四大公投案，包括重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選及珍愛藻礁，台灣民意基金會董事長游盈隆昨(16日)炮轟蔡英文總統臉書發的公投哏圖，「公然移花接木」，把「反萊豬進口」竄改成「反美豬進口」；把「三接遷址」竄改成「停建三接」的哏圖。而蔡英文臉書昨晚的貼文仍然是寫「反美豬公投不同意，請大家一定要出門投票」。不少網友都到蔡的臉書貼文留言，「又混淆視聽，反萊豬！是萊豬！很難懂嗎？」「隨意亂改公投題目，欺騙社會大眾很光榮嗎？」

蔡英文昨晚的貼文指出，加入CPTPP，可以讓台灣的產業，和世界各國在公平的立足點上競爭，也一定能夠讓台灣的產業，在全世界的市場中，占有更重要的地位，台灣有信心也有意願，成為世界各國值得信賴的貿易夥伴，周六的公投，就是我們展現決心的關鍵時刻，全世界的對手都在跟台灣激烈競爭，我們沒有時間再走回頭路。我要請大家在「反美豬進口」這題投下不同意。

對此，國民黨發言人李明璇現身留言表示，「總統怎麼又公然說謊呢？大家是反萊豬不反美豬，您一直帶頭誤導人民，真不可取。同意反萊豬、四個都同意、人民要勝利」其他網友亦紛紛留言表示，「明明是反萊豬公投，一定要用這骯髒手法誤導反美豬嗎？」「是反萊豬不是反美豬，主文清清楚楚寫著」、「好想叫妳罰寫萊這個字一萬遍」、「是反萊豬不是反美！公投題目都看不懂」、「是反萊豬不是反美豬 」、「為何仍在篡改公投題目？」

根據《中國時報》今(17日)報導，針對游盈隆的說法，總統府和民進黨都說沒有回應。至於全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

網友留言。(取自蔡英文臉書留言)