山西發布微信公號17日消息，山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村一盜採煤礦15日23時左右，發生透水事故（礦災），造成21人被困，已抓獲6名涉案人員。惟迄截稿時無一人被救出，山西省委書記林武16日晚主持召開全省安全生產電視電話會議。強調要掌握72小時黃金救援期，千方百計把被困人員找到救出，只要有一線希望，就要付出百倍努力。

林武指出，要徹底查明原因，依法依規嚴肅處理。要深刻汲取教訓，把安全監管擺在突出重要位置，集中開展打擊私挖盜採和整治煤礦違規生產等專項行動，做到抓安全生產和打擊非法盜採兩手用力，確保人民群眾生命財產安全。

12月15日，山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村發生非法盜採煤炭資源引發透水事件，21人被困。省、市、縣三級第一時間啟動應急救援回應，林武立即作出批示。受林武委派，省長藍佛安緊急趕赴現場，指揮搶險救援工作。大陸中央應急管理部派出指導組現場指導救援處置。

林武在講話中表示，當務之急是抓好搜救、調查、善後、處理、整改工作。要全力組織搜救，用好72小時黃金救援期，千方百計把被困人員找到救出，只要有一線希望就要付出百倍努力。要做好救治準備工作，堅持一人一策，確保一旦被困人員升井立即進行診治。要徹查原因，對有關責任人依法依規嚴肅處理。

林武要求三點，一要牢記生命重於泰山，時刻繃緊安全生產這根弦。二要深入開展專項行動，抓好非法違法採礦風險隱患排查整治。三要汲取教訓舉一反三，全面加強安全生產工作。

林武指出，這次事件是由非法盜採煤炭資源引發的，性質惡劣，影響極壞，同時暴露出山西省在打擊非法盜採和非法生產方面還存在責任懸空、監管不嚴、措施不落實問題。解決這些問題，必須讓安全生產責任和管理制度真正嚴起來、落下去、真管用。如果發現存在官商勾結、權錢交易、利益輸送等問題，要一查到底、嚴懲不貸。