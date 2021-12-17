全球興起一股ESG風潮，符合標準的公司成為投資顯學！根據MSCI世界ESG領導指數統計，注重ESG的企業在本益比和報酬率皆領先一般企業，反應其投資價值，更高於一般企業。對於小資族而言，在投資前，要先清楚什麼是ESG？才能真正辨別落實ESG或僅做表面功夫的企業。

依據國泰金委託的台北大學商學院企業永續發展研究中心發布的《2021臺灣永續投資調查》報告指出，2021年全臺永續投資資產總額約新臺幣17.6兆元，較去年成長26％。

而投資人以30至45歲族群對ESG相關金融商品關注比例最高，高達86％。

那究竟什麼是ESG呢？ESG是3個英文單字的縮寫，分別是環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）。蟬聯誠品書店排行榜第一的《信義學》便是撰述一家企業「信義房屋」如何從創業開始植入ESG於經營當中，為消費者建構完整的ESG概念。

《信義學》提到信義房屋創辦人周俊吉在創業第一日便清楚寫下立業宗旨：「吾等願藉專業知識、群體力量以服務社會大眾，促進房地產交易之安全、迅速與合理，並提供良好環境，使同仁獲得就業之安全與成長，而以適當利潤維持企業之生存與發展。」照顧客戶、同仁的同時，追求適當利潤，這樣的概念即是ESG的精神。

周俊吉認為，身為企業經營者，不能被一時的利益沖昏頭，必須審慎思考會如何影響各種利害關係人，包含客戶、股東、員工、供應商、社會大眾、自然環境，需以人為本，從各種角度全面思考，才能長久永續發展。

該書中提到，周俊吉也深知企業倫理才是經營企業的強大力量，從1980年代末期，就支持學界推動企業倫理教育、培訓種子教師。2012年，他個人更是捐出了6億元，信義房屋捐出1.2億元，合計7.2億元捐贈給政治大學興建公企中心，推動企業倫理教育。

聯合國全球盟約（UN Global Compact）於2004年首次提出 ESG 的概念，被視為評估一間企業經營的指標。在同一年，信義房屋以1億元贊助台灣各地的社區計畫，展開了「社區一家」的計畫，除照顧關係人，也兼顧鄰里社區，希冀讓社會達到共好、共生和共創，截至目前協助超過2千個社區。