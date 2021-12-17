受銀行股和礦業股推動，歐股在周四創下近一周最佳單日表現。歐洲央行(ECB)宣布繼續支援經濟，繼續選擇逐步地收回刺激政策。

周四泛歐Stoxx 600指數上下波動後收漲5.8點或1.23%，為476.56點。

ECB努力推動永續經濟成長，只是略微地收回了刺激，表示將在三月底前結束1.85兆歐元的傳染病緊急購買計畫(PEPP)。不過ECB計畫到明年第二季將長期運作的資產購買計畫(APP)的每月購債金額增加一倍，來到400億歐元，然後到第三季時退回到300億歐元。

荷蘭合作銀行分析師在簡報表示，儘管ECB在PEPP結束後加快過渡時期的進行，但是ECB仍被認為明顯地較其它央行更具有鴿派趨向。

在ECB做出該決定的不久，英國央行(BoE)上調利率，成為自疫情爆發以來首個提高利率的主要央行，將利率水準從0.1%升到0.25%。該新政策推動英國基準債券殖利率升至0.75%，推進匯豐、駿懋銀行、巴克萊上漲在3.2%至4.6%之間，也成為提振英國富時指數的主要力量。

美聯準會(Fed)在周三宣布了眾所期待的政策，在明年三月將結束購債計畫，並暗示2022年將升息三次，也帶來樂觀的經濟前景。

石油和金屬價格飆升，提高了能源股和礦業股表現。

諾華製藥(Novartis)大漲5.7%，提振了整個健康醫療股表現。諾華啟動了高達150億美元的股票回購計畫。

AZ(AstraZeneca)大漲2.2%。該公司對新冠病毒抗體的雞尾酒療法Evusheld進行實驗室研究後發現，該治療法在對抗Omicron病毒時可以緩和病毒的活動。

空中巴士漲2.4%。澳洲航空(Qantas)選擇讓國內線客機採用空中巴士的機隊供應；另外法航/荷航集團也與空巴達成數十架的窄體客機的交易協定。

法國電力公司(EDF)暴跌15.5%；該公司發現一核電廠出現錯誤，並且關閉另一處使用相同類型反應爐的核電廠。