Pelicans star Zion Williamson underwent injection in his injured right foot in order to promote healing and will be re-evaluated in 4-to-6 weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

完全「腫」了一大圈的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，看來他的復出時間還是遙遙無期！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日報導，錫安威廉森的右腳掌接受注射治療促進癒合，預估將等4到6周之後重新評估，代表他今年無望復出了。

因為右腳第五掌骨骨折傷勢，錫安威廉森今年夏天接受手術治療，本季到現在還沒有上過場，不過他在養傷期間擺明不願控制飲食，造成他的身形明顯胖了一大圈，體重也大幅上揚，自然對他的右腳傷勢沒有任何正面影響，反而越傷越重。

最近錫安威廉斯已經開始接受全場無對抗訓練，在訓練中已經可以進行切入與做出具備爆發力的動作，可惜他當前最大的問題還在減重，以他現在的肥胖體型恐怕很難在場上正常發揮，不過以他最近發布的社群動態來看，他根本沒此打算。

身為2019年的狀元，錫安威廉森上季交出場均27.0分、7.2籃板及3.7助攻的耀眼成績，本季少了他的助陣，鵜鶘只拿9勝21敗，位居西區倒數第2，僅靠英格拉姆一個人苦苦支撐，假如他還是繼續這樣養傷，恐怕明年全明星賽後也回不來！