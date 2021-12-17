26歲女模陳香菱因擁有H級的傲人身材，加上甜美精緻臉蛋，被網友封為「兇版李毓芬」，兩年前她挺過情慾片外流風波後，近來仍常在IG分享辣照。聖誕佳節將至，日前她與一群JKF女郎上街參加活動，可見她平口低胸聖誕裝上身，頭上戴了兔子頭飾，呼之欲出的胸圍被網友讚實在太壯觀。

陳香菱2年前因現身羅志祥在宜蘭的聚會引發討論，後來她承認外傳的情慾片女主角確實是她，更自曝過去感情路坎坷，曾遇過渣男發生關係後要求借錢，她戀愛腦上身借了對方2、3百萬，最後兩人鬧翻，今年初她又自曝已經單身1年多，因過去戀愛經驗下場慘，讓她更加謹慎，「因為我上一個騙我錢，騙很多錢，實實在在騙了2000萬沒灌水！」

雖感情方面跌跌撞撞，但陳香菱也因此知名度大開，2年前參加17直播紅白大賞時投票人氣奪冠，讓她在臉書留言寫下：「謝謝挺我、支持我、注意我、酸我、背後害我的人，不用偷看，老娘現在過得很好」，更強調：「希望想做給不支持我的人，還有我家人朋友看。」上月JKF百大女郎票選，陳香菱還一度名次超前，位居第二名。

近日陳香菱分享上工照，說：「今天在動漫特區歡迎來看我，到1830，合照的話～要消費才可以歐（喔），廠商規定的」，接著又分享她與一群JKF女郎紛紛化身兔女郎從電梯走出的影片，引來網友回應：「超壯觀的」、「俏麗聖誕兔女郎」、「好美好可愛喔」、「聖誕禮物可以選你本人嗎」。