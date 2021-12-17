在民間投資動能強勁、出口表現亮眼帶動下，大舉拉升今年台灣人均GDP突破3 萬美元大關，而台經院長張建一樂觀表示，台灣人均所得2022年就會超過韓國，這番話引發網友熱議，認為薪水先趕上再說，GDP超過韓國，薪水不到別人三分之一，台灣最大悲哀。

主計總處日前引述IMF（國際貨幣基金）10月發布的最新報告指出，在台灣與韓國差距縮小下，2024年台韓人均GDP將站上4萬美元大關，到了2025年台灣人均GDP為4萬2802美元，將正式超越南韓的4萬2719美元。

中國時報報導，台經院院長張建一15日表示，不用等到2025年，台灣國民所得明年就可以超車南韓。他說，台灣經濟經過10年努力成功地改變趨勢，來自四面八方的投資，讓台灣整個都上來，未來幾年經濟發展都不用太擔心。

如果國民所得真的上來，張建一希望企業幫員工加薪，刺激消費。因明年疫情狀況好轉的話，消費會是推升經濟最重要的力量，張建一指出，台灣超額儲蓄率超過10％，以GDP為20兆來算，10％也就有2兆元，只要創造1兆元的消費環境就很足夠。

謝金河也在臉書發文，今年前兩季GDP，台灣都優於南韓，加上去年南韓經濟成長衰退，韓元又大貶，如果台灣今年經濟成長率破6%，人均所得很可能追上南韓。

在台韓匯市、GDP方面，謝金河分析，台幣今年升值2.25%，韓元卻貶值8.35%，去年台灣經濟成長率3.11%，南韓是負1%，今年前兩季GDP，台灣都優於南韓。再看人均所得的南韓在2016年已達29330美元，2019年是32115美元，台灣遠遠被南韓拋在後面，台灣去年人均所得為29503美元，大約是南韓2016年的數字。

謝金河強調，南韓去年經濟成長率衰退1%，人均所得退到31000美元，今年韓元貶值近1成，台幣匯率從去年的29.5升至27.8左右，這一來一回之間，台灣如果今年經濟成長率超過6%，台灣的人均所得很可能追上南韓，台韓經濟出現微妙變化！

對於專家樂觀看待台灣人均GDP可望2022超車韓國，網友看法卻沒那麼樂觀，有人表示，「人均GDP，很好。可是實質薪資何時趕上韓國呢？多數勞工還是低薪」、「貧富差距，房價飆升，更是史上最高」、「感謝台南高雄房價飆漲帶動GDP !!」、「有什麼用？全都是半導體業在賺錢，別的行業可憐的要死！」、「韓國大學畢業新鮮人起薪約九萬台幣，我們才韓國的三分之一不到，憑甚麼自我膨脹」。

不過也有人持正面態度，「好棒哦！終於快...贏韓國了」、「台幣繼續往上升 馬上就贏了」、「又要GDP漲 又要薪水漲 卻不要物價漲 什麼道理?」、「贏韓國是意料中的事，再6年台灣將追上日本」。