27歲日本主播久慈曉子長相精緻可愛，擁有清新甜美的氣質，被封為「天然美少女」，她從模特兒轉職新聞主播後，人氣不斷攀升，是富士電視台人氣晨間節目《めざましテレビ》（鬧鐘電視）主持人之一，過去她和旅美職棒選手大谷翔平一度傳出結婚消息，當時引發轟動，如今又爆出她已經辭去主播職位。

久慈曉子在青山學院大學期間就是時尚雜誌模特兒，畢業後成為新聞播報員，深受觀眾喜愛，她和大谷翔平同年紀，生日只差7天，加上都是岩手縣人，老家住得很近，擔任模特兒時就曾在家鄉媒體採訪下和大谷進行對談，更因此傳出兩人在熱戀的緋聞。

久慈曉子和大谷翔平傳出戀愛消息。圖／翻攝自日網）

然而久慈曉子始終否認戀愛消息，2019年還被直擊和職棒養樂多隊投手原樹理熱戀，今年6月卻傳出分手。據日媒報導，久慈曉子曾在接受美容院的免費服務後，在社群網站秘密行銷，此舉觸犯電視台規定，導致她的形象受到影響，只好連忙在IG發文公開道歉。

據《週刊文春》報導，久慈曉子在公開道歉後，這半年來仍繼續晨間節目的主持工作，但有知情人士爆料，2022年初她將離開電視台，轉而簽約經紀公司，轉被朝藝人之路前進，然而電視台目前沒有任何回應，此說法也尚未獲得證實。