醫師蘇偉碩（右一）17日到北檢告發農委會主委陳吉仲恐嚇資訊影響公投，違反公投法。（陳志賢攝）。

醫師蘇偉碩（右一）17日到北檢告發農委會主委陳吉仲恐嚇資訊影響公投，違反公投法。（陳志賢攝）。

反萊豬等4大公投倒數最後1天，「反瘦肉精毒豬聯盟」成員、醫師蘇偉碩不滿農委會以聲明稿批評他「擾亂視聽，引用錯誤數據，扭曲事實，阻礙國家發展腳步」，並認為農委會主委陳吉仲聲稱泰國不開放萊豬進口遭美國取消優惠關稅，是以恐嚇性資訊影響公投結果，17日上午到台北地檢署控告農委會《刑法》加重誹謗罪、告發陳吉仲違反《公投法》。

蘇偉碩在提告前，並提出美國豬肉生產者委員會（NPPC）提交給美國貿易代表署（USTR）的文件，指陳吉仲造謠，影響人民公投，已違反行政中立，他強調，他曾要求農委會撤下聲明稿，但農委會未在24小時內撤下，因此提告。

陳吉仲日前在臉書PO文指去年美國宣布取消泰國部分品項關稅優惠，作為對泰國未參考國際標準訂定萊劑標準，被取消的品項總值約240億台幣。蘇偉碩15日舉行記者會提出美國官方文件，反駁說泰國政府是因採取嚴格限制，幾乎將美豬全面阻擋在外，另方面卻享有對美6.17億美元的農產貿易順差，才被取消優惠關稅，批評陳吉仲帶頭造謠，誤導公投意向，恐嚇人民行使公投權利。

事後農委會針對蘇的說法，發出4點聲明，並批評蘇「不顧科學證據與公開之國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步」，蘇認為農委會聲明內容不實，今赴北檢告發農委會涉嫌加重誹謗。

蘇並稱陳吉仲以不實的恐嚇性資訊，稱泰國僅以不開放萊豬進口而遭美國取消優惠關稅，企圖脅迫公民不前往投票或投不同意票，已涉嫌違反《公投法》第35條，依法在公投前提出告發。