投票前爆疫情！趙少康質疑指揮中心「不肯講」：如果不是媒體報導

桃園市一間防疫旅館爆出群聚感染，但外界質疑案16851於12月11日就確診，13日即擴大採檢，為何直到現在才公布，資深媒體人趙少康今接受採訪就懷疑，指揮中心是不是擔心影響公投投票率，所以本想隱瞞，但因媒體披露所以才不得不承認。

四大公投即將在明天投票，此時桃園某防疫旅館爆8人群聚感染，8人分別分散於3個樓層，包括5樓、6樓及8樓。醫療應變組副組長羅一鈞表示，因案16851為大陸返台的旅客，在自主健康管理第7天快篩陽性，採檢也確診，因此回溯去追防疫旅館，發現同樓層有共有6人確診，其中有4人基因序列結果，確定為S基因，皆為Delta變異株。

對此，趙少康今在台南宣傳公投，對於在公投投票前爆發桃園群聚感染，趙表示，如果不是媒體披露，他都懷疑指揮中心會不會選擇隱瞞，因為在公投前又爆發疫情，而且一次8個確診，這真的會嚇死人，不只他擔心，民進黨一定更擔心，要是民眾因疫情爆發，去投票宣洩對政府不滿怎麼辦，所以他質疑指揮中心是不是不肯講，想藉此拖過，但因媒體披露只好承認。

對於外界質疑案16851於12月11日就確診，13日即擴大採檢，為何現在才公布？指揮中心指揮官陳時中16日表示，要研判是否群聚要等待基因定序結果，初步三名個案定序出爐，便緊急通知桃園衛生局商量該樓層先清空，現在要全面查核全台防疫旅館。