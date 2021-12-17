林永新試種的蕎麥月底即可採收。（劉秀芬攝）

因應極端氣候帶來的乾旱及農委會稻作大區輪作、4選3政策，台南市官田區有10多位農友今年初有開始試種省水雜糧蕎麥，面積近30公頃；下半年則增加至近40公頃，12月底即可收成，官田農會表示，已成立產銷班推廣，而且也輔導申請產銷履歷。

農友林永新表示，因應乾旱缺水危機，農友也思考休耕期除了綠肥還可以栽種什麼作物，今年官田農會帶隊至花蓮觀摩蕎麥種植，許多農友都非常有興趣，在農會輔導下，過年前許多農友就開始播種蕎麥，要看看官田地區土質、氣候是否適合種植蕎麥，並調整有機肥使用量，找出最佳播種時間。

官田區農會總幹事林定億表示，配合政府推廣雜糧政策，官田農會首次推廣農友種植蕎麥，不僅讓代耕者多一次翻田機會，農友也可多一筆收入，而且蕎麥營養價值高，栽種時不用任何農藥，農會同時輔導農友申請產銷履歷，因為還有許多農友想加入，後續還會成立第2、3班產銷班。

林定億說，因為台南地區一期稻作停灌，農友觀摩回來後開始試種，雖然收成不若花東地區多，但農友有經驗後，二期稻作後也再試種，結穗狀況明顯比上半年好。

林永新說，年初試種的蕎麥，因為乾旱缺水，成長較慢，每分地收成約80公斤，有比花東地區少。因下半年台南供灌開始時間較往年晚，林永新決定把幾公頃的稻田休耕，試驗10月初就播種蕎麥效果，「看蕎麥穗飽滿狀況，這次收成量一定會比花東多。」

林定億表示，推廣種植蕎麥讓配合政府休耕政策的農友有另一項種植選擇，目前有10多位農先行試種，找出各時間種植的優缺點及改進方式，農會也大力推廣稻、稻、蕎模式，希望二期稻作收成後加種一期蕎麥，並保價收購，增加農民收入。