Epson於第42屆台北國際音響暨藝術大展，首次亮相旗艦4K家庭劇院投影機EH-LS12000B，具「高畫質」、「高品質」、「高耐用」三大優勢。

旗艦4K家庭劇院投影機EH-LS12000B（建議售價17.8萬元）採用Epson 3LCD雷射投影技術，三倍彩色亮度可忠實還原影像真實色彩，搭載100%高品質日製4K電動鏡頭，擁有豐富的新色彩與細節表現。

台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白表示，Epson深耕影像市場多年，從一般、專業家庭劇院機種、雷射電視到全球最小的3LCD雷射投影機EF-11、EF-12，Epson擁有最完整全面的家庭視聽機種，能夠符合用戶多元的視聽需求。

除了完整的投影機解決方案，Epson具備完善的投影機服務網路，在「售前」提供專業的技術諮詢，包括建議用戶符合實際需求的機型，以及在空間規劃上的建議。「售中」則由專人進行安裝、設定與調校，以確保影像呈現的品質。「售後」亦享有由Epson原廠支持，一共9個捷修網服務據點，可就近提供即時的維修服務，讓備機維運不中斷。同時，Epson擁有完善的經銷商認證體制，皆由Epson親自授課，針對不同使用需求培訓經銷商，確保每位用戶都能擁有最高品質的體驗，也因此Epson深受消費者信賴，蟬聯20年全球投影機市占第一。