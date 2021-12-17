楊男酒駕使出喝水拖延戰術。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄小港分局大林派出所員警前天深夜路檢時，攔下一名渾身酒氣的楊姓男子，他不斷苦求員警放他一馬，還使出喝水拖延戰術，但依然無用，而且一酒測竟然高達1.73mg／L，甚至過去就有5次酒駕紀錄。

大林派出所所員警於15日23時許，在小港區德仁路架設路檢站攔查一名42歲的楊姓男子，才剛一攔下來就聞到他渾身酒氣，不過他使出喝水拖延戰術，還苦苦哀求拜託放過他這一次，他就快到家了，依然逃不過酒測，沒想到一測酒測值竟然高達1.73mg／L，嚴重超標7倍，警方當場將人逮捕，全案經偵訊後依違反《公共危險罪》移送法辦。

經警方調查，楊姓男子從10年前就有被抓過酒駕紀錄，前前後後施測和拒測加起來已有5次紀錄，這次已經是第6次，沒想到仍不知悔改。

他當天到小港市區喝酒，之後再到附近友人家續攤，喝到22時45分時許騎車回家，遭警方攔查地點就在楊嫌家附近，沒想到還沒到家，就被逮到，也因為2018年酒駕被吊銷駕照，現在還無照騎車，違反《道路交通管理處罰條例》第21條，還得吃上6千元以上1萬2千元以下的罰單，並當場禁止駕駛。