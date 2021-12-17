一名男網友近日去自助餐消費，發現物價真的漲了很多，他只夾了四道菜與一碗飯，竟然就要價185元，引發網友熱議，不少人大嘆物價真的回不去了，東西一直漲，只有薪水沒漲；但也有網友看了原PO夾的菜後直呼，185元還好吧！有糖醋肉和魚排，雙主菜這樣還算合理，而且自助餐魚的價位真的要有錢才吃得起。

一名男網友近日在臉書社團《爆癈公社》上發文表示，物價真的漲好多喔！這些菜夾完竟然就要185元。從照片中可見，原PO去自助餐店買飯，夾了吻仔魚、地瓜葉、糖醋肉和魚排以及滿滿的白飯。

四菜一飯要將近200元，引起網友討論，不少人有感物價上漲，真的回不去了。「現在四個小菜60元，以前是40元」、「貴的離譜」、「魚跟肉都很貴」。不過，也有網友看了直呼，在自助餐敢夾魚的人都是財富自由，結帳時聽到價格就知道了，魚真的很貴，「鮭魚換荷包蛋就便宜了」、「就貴在那塊鮭魚」、「魚類比肉貴」、「魚很貴啊」、「貴的是魚吧！自助餐的魚價位向來不會讓人失望，我都不敢碰！」

另有主婦網友看了搖頭說，這個價格差不多吧！常去逛市場的人就知道，蔬菜和肉類都漲價了，買這些食材差不多150元，再加上煮飯的時間、瓦斯費還有人力，其實一份185元也不為過。「其實細想185元自己煮，時間、瓦斯、水電、調味料都只能挑最便宜的買，物價是回不去了」、「現在菜／肉漲成這樣，其實已經很划算了！」