公投選票昨天運抵斗六市公所，存放於斗六廳的儲藏室貼封條，今天上午８點半清點選票前才撕封條進入。（周麗蘭攝）

每一箱裝的是1個投開票所的4張公投票。（周麗蘭攝）

每一箱裝的是1個投開票所的4張公投票。（周麗蘭攝）

選務人員清點第17號公投票，顏色是白色。（周麗蘭攝）

選務人員清點第18號公投票，顏色是粉黃色。（周麗蘭攝）

選務人員清點第20號公投票，顏色是銘黃色。（周麗蘭攝）

4項公投明天（18日）早上8點至下午4點舉行，雲林縣投票人數為57萬7564人，全縣20鄉鎮市共設611投開票所，今天（17日）上午各鄉鎮市公所同步點領選票。

全縣611個投開票所的主任管理員與主任監察員今天上午分別在20鄉鎮市公所點領選票，點領完畢再統一封存，明天早上再提領。

斗六市有82個投開票所、投票人數9萬0244人是全縣最多，本次未備點鈔機輔助清點，全靠人工數選票，選務人員都全神貫注。

雲林縣選舉委員會指出，雲林縣投票權人數計57萬7564人，年滿18歲首次具有公民投票案投票資格者有1萬2494人。

雲林縣選委會表示，本次公投受新冠肺炎疫情影響延至12月18日舉行，投票權人以原投票日（2021年8月28日）前年滿18歲且在中華民國繼續居住6個月以上未設監護宣告者，才有投票權資格。此外，8月9日以後戶籍遷出者須返回原戶籍地投票。

選委會呼籲，本次公投12月18日上午8點到下午4點舉行，請民眾使用選舉委員會製備之圈選工具圈選，勿用「私章」蓋公投票或「按指印」，以免造成公投票無效。

本次有4項公投案要投票，第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」；第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」；第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」；第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」