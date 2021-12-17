《基金》中信電池及儲能科技ETF基金 准募 10:172021/12/17 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式指數股票型「中國信託電池及儲能科技ETF證券投資信託基金」，總面額195億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元。 證期局指出，「中國信託電池及儲能科技ETF證券投資信託基金」由華銀擔任基金保管機構，以追蹤「ICE FactSet電池與儲能科技指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，基金投資於標的指數成分股票的總金額，應不低於基金淨值的90％。 REITs基金抗通膨 理財利器 全球特別股基金不畏升息 固定收益首選 #電池 #儲能 #ETF #中國信託 #證券投資信託基金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技股領漲 十檔ETF嗨 04:102021/12/17 證券．權證 滴滴赴港上市 擬引政府黃金股 04:102021/12/17 焦點新聞 投信：美股可望迎大多頭走勢 04:102021/12/17 投資理財 境外環球基金強漲 ESG神助攻 04:102021/12/17 投資理財 後疫時代 新興股全球債聚光 04:102021/12/17 投資理財 光陽結盟哈雷 合攻電動機車 04:102021/12/17 財經要聞 浙江疫情升溫 車用電池缺貨飆漲 04:102021/12/17 焦點新聞 管控數據 陸擴大持有黃金股 04:102021/12/17 全球財經 信託2.0臂助 富過三代成真 04:102021/12/17 產業特刊 美國地產ETF 資金避風港 04:102021/12/17 投資理財 10檔人氣基金 超吸金 04:102021/12/17 投資理財 財經熱門新聞 美中瘋狂產晶片！供過於求快爆了？專家揭恐怖後遺症 - 財經 馬斯克嘴巴超甜！狂讚大陸：聰明又勤奮的人多到讓人害怕 - 財經 26年老屋漏水、壁癌全都有！便宜能買嗎？內行解答：很可怕 - 財經 台灣人均GDP快贏韓國了 網曝這1點…台人最大悲哀 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。