金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式指數股票型「中國信託電池及儲能科技ETF證券投資信託基金」，總面額195億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元。

證期局指出，「中國信託電池及儲能科技ETF證券投資信託基金」由華銀擔任基金保管機構，以追蹤「ICE FactSet電池與儲能科技指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，基金投資於標的指數成分股票的總金額，應不低於基金淨值的90％。