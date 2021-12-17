滬指開盤跌4點 深成指跌37點 10:202021/12/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股開市偏軟。上證指數17日開報3670點，跌4點，跌幅為0.13％，深成指開市報15075點，跌37點，跌幅為0.25％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5021點，跌13點，跌幅為0.27％，創業板指數開市報3480點，跌9點，跌幅為0.28％。 各類股個別發展，石油、金融股偏軟，水泥、有色金屬股靠穩。 上證指數半日漲10點 深成指跌7點 報價跌幅趨緩 化工廠迎曙光 #開市 #跌幅 #偏軟 #深成指 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數收漲27點 中止連兩跌 15:502021/12/16 財經 越晚越冷 苗栗以北急凍10度 颱風雨掃全台 07:372021/12/17 生活 看四度打房 建商：供給將縮手 房價更難降 04:102021/12/17 財經要聞 《期貨》三大期指全黑 1月台指期開低88點 09:092021/12/17 財經 V6解散再締造新紀錄 冠軍專輯連續橫跨4個年代 09:142021/12/17 娛樂 陸港觀盤－兆元級別降準來臨 陸股迎跨年行情 04:102021/12/17 全球財經 明年房價恐續漲 央行不排除再出手管制 瞄準囤房族 第3戶房貸降至4成 04:102021/12/17 財經焦點 房客氣炸 早知有人染疫怎讓入住 04:102021/12/17 焦點要聞 台灣權王－亞信惠特營運暢旺 權證搶眼 04:102021/12/17 證券．權證 沉降式智慧箱網 漁獲不受颱風影響 04:102021/12/17 地方新聞 觀念平台－數位轉型的兵法觀點 04:102021/12/17 專題周報 財經熱門新聞 美中瘋狂產晶片！供過於求快爆了？專家揭恐怖後遺症 - 財經 馬斯克嘴巴超甜！狂讚大陸：聰明又勤奮的人多到讓人害怕 - 財經 26年老屋漏水、壁癌全都有！便宜能買嗎？內行解答：很可怕 - 財經 台灣人均GDP快贏韓國了 網曝這1點…台人最大悲哀 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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