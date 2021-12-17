A股開市偏軟。上證指數17日開報3670點，跌4點，跌幅為0.13％，深成指開市報15075點，跌37點，跌幅為0.25％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5021點，跌13點，跌幅為0.27％，創業板指數開市報3480點，跌9點，跌幅為0.28％。

各類股個別發展，石油、金融股偏軟，水泥、有色金屬股靠穩。

上證指數半日漲10點 深成指跌7點
報價跌幅趨緩 化工廠迎曙光
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