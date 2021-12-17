2002年5月25日，一架華航編號B-18255的波音747-200型班機，從桃園國際機場起飛前往香港國際機場，機上搭載206名乘客及19名機組員，班機途經澎湖縣馬公市東北方23海浬的34,900呎（約10,640公尺）上空，突然發生空中解體慘劇，造成機上人員共225人全數罹難，為歷年來臺灣死傷最嚴重的空難事故。

長達三個多月的搜救過程中，僅尋獲175人遺體，事後發生不少令人不可思議的事件。多年來，不斷在網路上流傳的最著名的靈異事件，就是家住屏東一名張姓男子在罹難者頭七當天，在手機收到1則長約1分鐘的陌生語音留言，可以清楚聽見1名男性不斷啜泣，疑似喊著「我不要死在這裡！」且背景不時傳來海浪拍打聲，令人毛骨悚然，真相至今仍是謎。

該段靈異錄音檔從事發後至今近20年，但網路上仍不斷流傳該段錄音檔，錄音內容呈現出「送出，星期四，5點21分」，之後是長達10秒的男子哭泣聲，但對方咬字不清，只能聽到一連串的「嗚嗚嗚！」直到最後10秒，才依稀聽見他似乎在哭喊「不要！我不要死！不要死在這裡」、「我怎麼會在這」、「我怎麼會那麼衰」等語，接著語音便自動切斷。

張姓男子原本以為是惡作劇，但聽完後，愈發感到毛骨悚然，尤其是語音留言不斷傳來海浪拍打聲，當晚又剛好是空難罹難者頭七，讓他不禁懷疑是亡靈的「鬼來電」。事後，當事人曾找上電信公司查詢，甚至向警方報案，但都無法調閱通聯記錄。由於錄音的品質粗糙，專業人士分析有可能是惡作劇，但到底是由誰發送?真相至今依然是個謎。

但有專業人士分析指出，很有可能當事人當時人在廁所當中，由於廁所屬於密閉空間，飛機解體後，因為們卡住，導致當事人隨著廁所獨立空間墜海，但墜海後，海水滲入，當事人在驚恐中與意識不清下撥到張先生的電話，但張男也因當時沒開機，當時語音主人所說的話，最後成了語音簡訊。事後就無音訊。

不過航空專業人士更進一步分析，這種可能性相當微小。因為在一萬多公尺的高空瞬間失壓，幾秒內乘客就會因缺氧瞬間死亡，不可能有生存機會，且即使困在廁所艙內，但在高空墜落海面下，仍會如撞擊水泥地板般導致碎裂，生存機會更渺茫，因此應該是有人刻意惡作劇。