新北市長侯友宜日前在臉書發千字長文對1218公投表態，但內容卻還是未明確表態，引發熱議。對此，侯友宜今又在臉書發文，「明天，我一定會去投票，希望你也會去」。對於侯友宜的表態，網友大喊，就等你這句話。

1218四大公投明天將登場，侯友宜繼日前發了千字文表達自身對公投態度後，今又在臉書發文表示，「明天，我一定會去投票。希望你也會去」，文章一出，大批網友湧入叫好。

侯友宜13日曾在臉書以千字文表態對公投的看法，但並未針對公投案具體表態，許多藍營人士因而不滿。藍委陳玉珍在臉書發文表示「臨表涕泣，不知所云」；台北市議員徐巧芯表示，自己尊重所有人的投票意願，而她選擇四個同意。

而資深媒體人趙少康15日也直言，藍營許多的立委和議員都為公投而努力，侯身為藍營最大諸侯，不能說藍綠各打50大板，而是要指責民進黨，因為是民進黨造成這樣的結果。趙少康坦言，侯這樣講，藍營會很傷心。