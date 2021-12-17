電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日獲選時代雜誌年度風雲人物獎項，近日馬斯克又因推動汽車轉型電動化，再獲得英國金融時報的年度風雲人物獎項，受訪時他也稱讚大陸汽車行業的成就，並說：「他們擁有敬業的精神，勤奮又聰明的人多到讓人驚嘆，同時會覺得有點害怕。」

澎拜新聞報導，馬斯克接受金融時報訪問時表示，大陸將會成為全球汽車產業中一股不可忽視的力量，尤其上世紀80、90年代日本商品進口浪潮，可能會在大陸車企重新上演。

不僅如此，馬斯克也誇讚大陸車企的競爭力相當強大，「不僅具有敬業精神，又有許多勤奮又聰明的人，令人相當驚嘆，這也讓人在讚嘆的同時覺得有點害怕，他們會把事情做好。」

事實上這並不是馬斯克首次公開讚揚大陸經濟與未來潛力，先前他也曾表示，大陸的經濟規模未來可能是美國的2到3倍，「這不代表我替大陸說話，就像我從來不會替美國或其他國家說話一樣。」

特斯拉的上海超級工廠於2019年完工後，特斯拉在大陸市場規模與產能持續擴張，上海工廠年產能已超過45萬輛，是特斯拉最重要的出口中心。目前特斯拉在上海不僅有超級工廠，還有研發創新中心、資料中心及超級充電樁工廠。

數據顯示，今年前11個月，特斯拉在大陸市場的銷售量已超過24萬輛，而特斯拉財報也顯示，今年前三季，特斯拉在大陸市場的營收在全球占24.97%，比去年的19.45%還要要，顯示大陸市場對特斯拉重要性持續升高。