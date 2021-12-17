PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

總統蔡英文的論文門爭議，引發各界討論。台北市長柯文哲妻陳佩琪日前透露，她有次跟柯談此事，柯認為「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」，柯被問此事則回「回去叫陳佩琪不要亂寫」。陳15日又加碼爆料，她沒有亂寫因柯確實說「論文有問題才會被大家如此討論」，柯還說「申請資料要封存30年就知道有問題」。此消息引發熱烈，更在PTT掀起激烈戰火，雙方意見兩極互不相讓。

陳佩琪日前表示，她有次跟柯文哲談到總統的論文門，柯只說「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」。柯隨後在防疫記者會上被問此事回道：「今天沒有心情跟你們講這個」、「不想講了，算了，回去叫陳佩琪不要亂寫。」

陳佩琪15日在臉書貼文表示，有一事她要澄清一下，有關柯文哲對蔡英文博士論文的評論，隔天柯竟然對媒體說「叫陳佩琪不要亂寫」，她要澄清自己沒有亂寫、亂講，她只是寫不完整而已。陳強調，柯當時是說「論文有問題才會被大家如此討論」，柯還說「申請資料要封存30年就知道有問題」，她誠實寫出柯的說法，並沒有亂寫，只不過是講不完整而已。

此消息引發網路熱議，被轉到PTT論壇後這兩天更引爆激烈論戰，網友看法兩極：「把論文當作國安機密也是搞笑」、「一篇論文搞成這樣也不容易」、「沒問題被這樣搞也像有問題了」、「遮遮掩掩的態度才是謠言不斷的原因」、「到底是有什麼好見不得人的？」「柯文哲都是北市長了，還需要找老婆放話放火蹭聲量？」「總統跟母校都澄清那麼多次了，還一直吵煩不煩？」「反正在藍粉心中，無論小英怎麼澄清都有問題」。